Se c’è qualcuno che ama il suo nido e vi si rifugia quando il Mondo è in burrasca è proprio lui, sensibile e complesso. Questo segno dello zodiaco è governato dalla Luna e sa fare della sua casa un rifugio perfetto dai pericoli esterni. È lì che affonda le sue radici e ritrova l’energia e la forza per affrontare la vita. È un segno estremamente sensibile e cerca affetti solidi, affinità spirituali e spalle che lo sostengono.

Se lo conoscete sarete abituati alle sue lagne, alle sue insicurezze e alla sua richiesta continua di conferme. La madre è il suo punto di riferimento affettivo anche da adulto e cerca spesso persone che le assomiglino. Se siete disposti a sopportare la sua suscettibilità e a capire le sue insicurezze sarete ripagati da un amore forte, un sentimento potente destinato a durare nel tempo.

Pigro e tormentato

Stiamo parlando del Cancro, il quarto segno dello zodiaco. Se lo amate, preparatevi e raccogliere le sue pantofole in giro per casa oppure a scuoterlo energicamente la mattina per farlo svegliare. Oppure a infiniti rinvii e scuse per andare in palestra. Infatti, è un gran pigrone e ha bisogno sempre di una spinta energica. Ma vi ripagherà con la sua sensibilità profonda e con i suoi sentimenti intensi. È un genio tormentato e sa interpretare anche la più piccola sfumatura di sentimento e intervenire con tatto per non ferire nessuno. Le stelle gli consigliano di non essere troppo suscettibile e di affrontare la vita con un pizzico di pragmatismo. E di sorvolare su questioni prive di importanza.

Il magnanimo Giove dona a questo segno zodiacale un mese fortunato che finirà con una piacevole sorpresa a coronamento dei suoi sogni

In questo mese, grazie alla congiunzione di Giove con il Sole, la fortuna lo accompagnerà e si manifesterà nei modi più svariati per fargli realizzare i suoi desideri. Infatti, potrà concludere un importante contratto di lavoro oppure vincere una somma di denaro o realizzare un progetto che ha sempre rimandato. Le stelle consigliano di non tarparsi le ali e di lasciarsi guidare dal flusso positivo. Anche le storie d’amore si colorano di romanticismo lasciando pregustare cene a lume di candela e fughe in rifugi segreti.

Le stelle consigliano di non essere lunatici e di mettere da parte la solita suscettibilità che porta con sé inevitabili scaramucce. Il momento è troppo felice per rovinarlo con litigi inutili o ansie ingiustificate. La fine del mese riserva piacevoli sorprese e non resta che attendere per pregustarle. Dunque, il magnanimo Giove dona a questo segno zodiacale un periodo di grandi opportunità.

