Per vincere un tablet iPad Apple basta fare un bonifico dal conto corrente e c’è tempo fino al 10 aprile

Gli anni futuri saranno sempre più dominati dalla transazione green (ambientale), demografica e digitale. Nell’universo dei pagamenti, invece, si assisterà sempre più verso la transizione cashless, ossia regolamenti senza l’uso del contante.

In tutto questo turbinio di cambiamenti, ecco la nuova iniziativa di Poste Italiane per vincere un tablet. Da ieri 9 marzo e fino al 10 aprile, infatti, con il libretto postale Smart è possibile partecipare al concorso “Associazione Vincente 5” per vincere un tablet iPad Apple.

Vediamo di cosa si tratta e chi e come può partecipare all'iniziativa.

In cosa consiste il concorso

In estrema sintesi si tratta di un concorso a premi che avrà la durata di un mese, cioè da ieri, 9 marzo, fino al 10 aprile. L’estrazione finale dei premi è invece prevista entro il 10 maggio 2022. Il concorso vale su tutto il territorio nazionale e la Repubblica di San Marino ed è riservato alle persone fisiche maggiorenni titolari di libretto smart.



Come si partecipa per vincere un iPad Apple?

La partecipazione al concorso è relativamente semplice e si snoda in 3 passaggi.

Il primo consiste nell’associare il proprio c/c bancario al libretto smart. Quindi si tratta di associare il codice IBAN bancario al libretto entro il periodo della promozione. L’operazione può avvenire tanto presso lo sportello postale quanto da remoto, tramite App BancoPosta o il portale dell’azienda.

Il secondo step consiste nell’effettuare un bonifico sul libretto smart dal conto bancario appena associato al primo strumento. L’importo del bonifico non deve essere inferiore a 1.000 euro e deve giungere sempre entro il periodo della promozione.

Infine occorre compilare il modulo online di registrazione al concorso. Basterà collegarsi al sito di Poste, poi alla pagina web del concorso e procedere al login con le proprie credenziali di accesso MyPoste. Altrimenti occorre registrarsi al sito e poi procedere alla registrazione. I entrambi i casi bisognerà completare il form di registrazione con i dati richiesti e quindi concorrere ai premi finali.

La partecipazione è subordinata al completamento dei 3 passaggi entro il periodo di validità della promozione. Il regolamento prevede l’estrazione di 50 vincitori dall’elenco dei nominativi di coloro i quali si sono regolarmente registrati. Il premio in palio, come anticipato, è un Apple iPad Pro 11’’WiFi256 Gb, color Space Gray. Il suo valore economico è di 1.000,9 euro (ciascuno), IVA inclusa.

La comunicazione del premio, invece, arriverà ai vincitori tramite la notifica nella bacheca dell’area personale nell’area MyPoste.

