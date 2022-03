L’avevamo lasciata in TV nel lontano 2017 quando con Monica Setta e Rita della Chiesa, Loredana Lecciso ha presentato «Le donne lo sanno». Il programma è stato trasmesso da Radionorba TV. Ma il clamore popolare è arrivato qualche anno prima quando la sua relazione con Al Bano venne allo scoperto. I due hanno avuto due figli, Jasmine e Albano Junior. Per un periodo medio lungo Loredana è stata ospite fissa di «Domenica In» davanti ad una divertita Mara Venier. All’epoca (anni 2000) è stata anche criticata e da molti considerata regina del trash (immondizia). Ma ci è sempre sembrato che lei lo sapesse e in fondo le andasse anche bene. Se i numeri contano, in tanti hanno seguito le sue performance pomeridiane, se non altro per il desiderio di leggerezza e di evasione insito in ognuno.

L’invito al reality

Di recente leggiamo di lei. Pare infatti abbia declinato l’invito a partecipare alla prossima edizione de «L’Isola dei Famosi». Il reality è in programma per la seconda metà di marzo sulle reti Mediaset e sarà condotto da Ilary Blasi. L’edizione 2022 promette delle novità. Tra le altre, la partecipazione di coppie e di single. Infatti Loredana sarebbe dovuta partire da Cellino verso l’Isola dei vip con la figlia Jasmine. E pare proprio la proposta in coppia non sia piaciuta alla showgirl.

Loredana Lecciso rifiuta l’invito al reality dell’Isola dei Famosi e serpeggia il suo nome per La Talpa 2022

Si lascerebbe desiderare dunque e voci ufficiose che hanno tutto il sapore dell’indiscrezione da verificare, riferiscono di Loredana interessata ad un altro reality: La Talpa. Il programma in passato condotto da Paola Perego dovrebbe ripartire tra settembre-ottobre 2022. Intanto già si conoscono i primi nomi contattati dalla redazione: Gemma Galgani, Paolo Brosio, Elenoire Casalegno e Giulia De Lellis. Bisognerà vedere se questi accettano l’invito e se alla rosa di nomi si aggiungerà anche quello di Loredana Lecciso. La stampa locale riferisce che la soubrette starebbe per tornare in TV, ma al momento non c’è nessuna ufficialità.

Gossip o non gossip?

Ci sbaglieremo ma notiamo solo un desiderio di visibilità dal fatto che di sé dà notizie che proprio “notizie” non sono. E cioè l’aver avuto una figlia prima di incontrare Al Bano con l’ex marito Fabio Cazzato. Più di recente la “notizia” (?) del nipote (figlio del fratello) che avrebbe sollecitato i suoi per far arrivare in Italia la nonna (materna) dall’Ucraina. Tutto in tempo utile prima delle devastazioni più atroci. Poiché gli ucraini in fuga sono migliaia, la comunicazione che tra questi ci sia anche “la nonna del figlio del fratello” (che non è la madre di Loredana) ci pare un po’ una forzatura giornalistica. Un modo per far circolare in rete il cognome Lecciso. E non c’è nulla di male. Oltre le righe, leggiamo il presagio di un ritorno in TV.

Così Loredana Lecciso rifiuta l’invito al reality dell’Isola dei Famosi e serpeggia il suo nome per La Talpa 2022. Ma tutto è da confermare.