Cosa ci dicono le stelle con la primavera alle porte, mentre il gelido inverno dà gli ultimi colpi di coda? Le stelle dall’alto illuminano la notte e strizzano l’occhio ai pianeti e alla Luna. Ci invitano a guardare la vita con ottimismo e a reagire con forza e determinazione. Venere in Acquario ci spinge verso l’amore, il sentimento più forte del Mondo. Marte, il battagliero dio della guerra, non ci consente di abbatterci ma ci invita alla lotta e alla determinazione.

Ottimismo ed audacia

Momento interessante per il Sagittario, che dopo un periodo piatto potrà tornare a vivere e a sognare. Ma dovrà attendere ancora per la piena realizzazione dei suoi progetti. Questo è un momento di transito un po’ opaco in cui prendere le decisioni giuste può risultare difficile. Sul lavoro si prospettano cambiamenti forse interessanti ma che destano qualche preoccupazione. L’ottimismo e l’audacia non abbandonano il nostro centauro che saprà come al solito conquistarsi la simpatia e la stima di tutti. Grandi sfide per il Sagittario che tirerà fuori se necessario l’anima ferina e saprà lottare e vincere.

Le stelle raccomandano di non strafare perché a volte muoversi troppo è peggio dell’immobilismo e di ritrovare la saggezza e l’equilibrio. Gli astri raccomandano di evitare inutili discussioni con il partner e assicurano momenti di serenità a casa in cui godersi la gioia dei figli. La pace non arriva mai in modo gratuito ma è sempre una conquista. Le stelle raccomandano di non lasciarsi andare alle abbuffate per placare l’ansia e di mantenere il fisico in forma con il movimento e lo sport. Che per il dinamico Sagittario non è mai un problema.

Grandi sfide per il Sagittario, che per i soldi dovrà attendere, e fortuna altalenante per questo segno zodiacale con Urano contro

Momento di libertà creativa per il nostro Scorpione, che di originalità ne ha da vendere. Giove e Nettuno gli regalano estro e fantasia per progettare in grande. Le stelle consigliano di lasciarsi guidare dall’intuito per inseguire i propri desideri. Niente però sarà facile e per il coronamento dei sogni bisognerà attendere ancora. È un momento spinoso e anche le creazioni più audaci ed azzeccate potrebbero non essere comprese.

Le stelle consigliano di non abbattersi e di attendere ancora un po’ per i meritati riconoscimenti. In famiglia scaramucce e battibecchi non mancheranno. La convivenza non è mai facile e raggiungere l’armonia può risultare arduo. Questo lo sanno anche le stelle, che consigliano di non dar peso a discussioni e dispettucci inevitabili, ma di ricucire tutto con l’amore. Che quando è vero e profondo alla fine sa sempre comprendere. Le stelle ci raccomandano saggezza di vita e un pizzico di speranza anche nei periodi più bui. E di lasciarci guidare da una credenza popolare secondo cui ciò che sta per arrivare è sempre meglio di ciò che se n’è già andato.

