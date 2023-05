Il look dell’estate vede il clamoroso ritorno di moda di uno stile che ha spopolato qualche anno fa

Corsi e ricorsi storici. Mai come nella moda questo detto pare valere. Infatti, se è vero che è uno degli ambienti più creativi che esista, è anche vero che è uno di quelli più legati al passato. Capace, ciclicamente, di riproporre stili in voga nel passato. Sia esso recente o meno, visto che, talvolta, rinascono mode che magari spopolavano nemmeno una decina di anni prima. È il caso del look che andremo a descrivere a breve.

Jeans baggy per l’uomo, alla Lewis Hamilton, che è un fan del pantalone largo, che sarà uno dei protagonisti dell’estate per la sua comodità e l’opportunità di nascondere le imperfezioni con il suo essere oversize. E per la donna? Beh, anche il gentil sesso non potrà esimersi nell’indossare capi che si contraddistingueranno per due sostantivi: larghezza e agio. Quindi, soprattutto quelle in denim, garantiranno, anche a chi non ha forme invidiabili, di potersi sentire comodi e alla moda nello stesso tempo.

Le Vip con il risvolto denim

Un’altra caratteristica, però, accompagnerà i jeans durante la primavera estate 2023. Arisa in Italia, Katie Holmes, Jennifer Aniston e Sandra Bullock in America. Cosa accomuna queste donne dello spettacolo? Ebbene, è presto detto: il risvolto.

Comparso nel 2015, quando alcune case di moda lo introdussero nelle loro sfilate, sia al maschile che al femminile, è però esploso nei mesi successivi, nonostante la tiepida accoglienza iniziale. Sono i più giovani a far loro questa tendenza, non solo nei jeans, ma adattandola a ogni tipo di pantalone, perfino quello da cerimonia. Il risvolto che, negli anni Ottanta era principalmente usato dai genitori quando compravano capi troppo grandi per i figli, ha spopolato per qualche anno, soprattutto nei locali trendy delle grandi città. Poi, progressivamente, ha perso seguaci, ma ora è pronto a riprenderseli.

Il look dell’estate vede il clamoroso ritorno

Soprattutto chi ama l’oversize potrà abbinarlo a jeans e pantaloni di cotone e lino. Possono variare le altezze. Per esempio, Arisa ha dato sfoggio, qualche giorno fa a Verissimo, di quasi 10 centimetri di risvolto. Katie Holmes è apparsa recentemente con un paio di centimetri massimo, così come la collega Jennifer Aniston, che li indossa anche a casa di primo mattino. O come Sandra Bullock, tra le prime a portare i jeans col risvolto, sin dal 2015.

Corsi e ricorsi dunque, infatti il look dell’estate vede il clamoroso ritorno della tanta discussa moda che, comunque vada, ha segnato un’epoca che, ora, sta tornando, grazie all’oversize, al baggy capace di abbinare comodità e tendenza.