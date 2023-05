Non hai un fisico da atleta? Non importa, il capo simbolo dell’estate non lo indossa solo Lewis Hamilton

Uno dei piloti migliori di tutti i tempi, accostato, nuovamente, in questi giorni al marchio simbolo del motorsport nel Mondo. Il connubio tra Lewis Hamilton e la Ferrari sarebbe indubbiamente manna per gran parte dell’opinione pubblica e non solo. Due marchi che potrebbero rappresentare un cocktail esplosivo. Perché il pilota inglese non è solo F1, ma tanto altro. Tra i suoi grandi amori c’è la moda e sta per arrivare il Gran Premio più glamour della stagione. Scopriamo come potrebbe presentarsi.

Il mondo della Formula 1, dopo l’appuntamento non disputato a Imola, a causa della tragedia che ha colpito l’Emilia Romagna, si appresta a vivere uno dei weekend più importanti dell’anno. Lo farà nel Principato di Monaco, per una sfida appassionante su una delle piste simbolo della storia dei motori.

Max Verstappen si presenterà da favorito, Sergio Perez, suo compagno, proverà a batterlo, come avvenuto l’anno scorso. Charles Leclerc, invece, proverà a essere finalmente profeta in patria sulle strade dove è cresciuto. Poi ci sarà lui, il sette volte campione del Mondo Lewis Hamilton, che non vince un Gran Premio dal 5 dicembre 2021 in Arabia Saudita. Un lungo digiuno a causa di una vettura che ha perso competitività rispetto alle rivali.

Hamilton e il Gp di Monaco, tra glamour e voglia di interrompere il digiuno

Nonostante abbia dominato il mondiale di F1 per diversi anni e che Montecarlo sia tra le sue piste preferite, Lewis Hamilton ha scritto il suo nome sull’albo d’oro del prestigioso Gp di Monaco solo, si fa per dire, tre volte. Nel 2008 su McLaren, nel 2016 e nel 2019 su Mercedes. Tuttavia, se esiste un weekend in cui poter dar sfoggio di tutte le sue qualità, non solo quelle velocistiche in pista, è proprio quello del Principato. Con i suoi Vip, gli yacht, le feste, a far da corollario, e spesso a intrigare pure di più, rispetto all’evento sportivo. E anche se non hai un fisico da atleta, come vedremo, potrai riproporre gli outfit di alcuni Vip.

Hamilton adora presentarsi sempre con una mise speciale, in ogni autodromo del Mondo. Ama follemente la moda, insieme al cinema e alla musica. Oltre a essere particolarmente sensibile a tutte le tematiche ambientali e sociali. Un campione che va oltre la pista, uno degli sportivi più amati, riconosciuti e influenti del Pianeta.

Non hai un fisico da atleta? Puoi vestirti largo come Lewis Hamilton

Nel paddock c’è sempre attesa per capire come si vestirà Lewis al suo arrivo all’autodromo. Ultimamente il suo stile è molto rapper, con pantaloni larghissimi che sono ritornati prepotentemente di moda. Viola e rosso i suoi colori preferiti. E chi lo sa che di rosso non si possa presto vestire, visti i rumor di queste ore, che lo danno in contatto con la Ferrari. E se volesse dare un indizio proprio a tutti i fan della Formula 1 presentandosi proprio con questo colore giovedì, quando si accenderanno i motori?

Moda oversize che sembra la tendenza dei prossimi mesi, con jeans baggy o pantalone di cotone leggero sempre a gamba larga, per non dire larghissima. Sopra, camicie e magliette con il classico bianco oppure con rosso, viola e verde che saranno i colori dell’estate. Due su tre sono i preferiti di Lewis Hamilton, che, probabilmente, li indosserà nelle prossime settimane nel paddock. Quindi, se non hai un fisico da atleta, poco male. Questa estate l’oversize e il baggy potranno nascondere le imperfezioni di tanti corpi maschili.