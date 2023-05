Come sentirsi bellissime e in forma dopo i 50 anni? Ce lo svela Maye Musk, la madre di Elon

Bellissime e in forma dopo i 50 anni come Maye Musk-Dal profilo Instagram mayemusk

Fisico al top dopo i 50 anni? Sono tante le donne che curano il loro aspetto e rimangono attraenti nonostante l’avanzare dell’età. Una bellezza più morbida e tranquilla, più rilassata e serena, di donne che hanno maggiore consapevolezza e sicurezza di sé. Quali sono i loro segreti? Non molti.

Anche se tutti conoscono Elon Musk, non si può dire lo stesso di Maye, la madre. Eppure è una donna che a 75 anni fa ancora tanto parlare di sé. Ha sfilato recentemente sul red carpet di Cannes in splendida forma con un abito attillato color rame, perfetto per evidenziare il suo fisico ancora snello e sinuoso. Come fa a mantenersi al top anche dopo i 70 anni? Andiamo a conoscere i suoi segreti.

Una modella senior

La madre di Elon Musk è una modella senior molto richiesta ed è testimonial di un’azienda di cosmetici, la CoverGirl. Inoltre è dietologa e nella vita ha alternato il lavoro di top model con quello di nutrizionista. Una vita per nulla facile, con alti e bassi come per molti di noi, e tanto impegno nel lavoro. In un periodo della sua vita ne ha svolti cinque contemporaneamente, come lei stessa racconta.

La carriera di modella inizia a 15 anni e continua per tutta la vita. Negli anni ‘90 Maye Musk pesava circa 25 chili più di adesso e lavorava come top model per taglie forti. Poi la svolta.

Fisico snello e sinuoso

Come sentirsi bellissime e in forma? La storia di Maye Musk dimostra che lo si può fare a qualsiasi età. Basta volerlo. Il suo segreto di bellezza? Essenzialmente lo stile di vita e l’alimentazione. Una dieta bilanciata è il primo passo non solo per perdere peso ma anche per essere più belle e avere una pelle compatta e luminosa. La dieta di Maye Musk è prevalentemente vegetariana, completata con l’introduzione di cibi proteici, pesce e carni bianche o rosse.

La colazione è uno dei pasti più importanti della giornata, come spiega sui social. La mattina ama mangiare una fetta di pane integrale con un velo di burro e un uovo strapazzato con pomodoro e funghi. La sua raccomandazione come dietologa è di non saltare la colazione per avere energia ed evitare attacchi di fame a metà mattina.

Come sentirsi bellissime e in forma a qualsiasi età

A pranzo ama mangiare un’insalata. La prepara con verdure e cibi proteici. Ecco un esempio. Unisce lattuga, cipolla, carote, pomodori, avocado, ceci, salmone o tonno. Il tutto condito con una salsa vinaigrette. Completa con un panino integrale e due cucchiaini di burro. A cena prepara una zuppa a base di legumi. Fagioli di diverso tipo e lenticchie a cui aggiunge verdure di stagione, broccoli, carote, pomodori, cavolfiore, e riso selvaggio, simile al riso integrale.Completa con una fetta di pane integrale e un cucchiaino di burro, che adora. Maye Musk dice di amare la frutta, soprattutto le mele, l’uva e le pere, che consuma negli spuntini con mezza tazza di formaggio magro, ricotta, yogurt o fiocchi di latte. Ama molto i dolci, in particolare il budino al caramello, ma se li concede solo di tanto in tanto.