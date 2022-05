Un mese di maggio non cominciato nel migliore dei modi per alcuni segni dello zodiaco. La Luna nuova nel segno del Toro è stata molto favorevole per tutti i segni d’Acqua. Ma questo ha portato problemi e preoccupazioni ai loro opposti, i segni di Fuoco. Ma la situazione sembra cambiare in meglio dopo l’11 maggio, grazie all’entrata di Giove nel segno dell’Ariete. Finalmente nuove opportunità e cambiamenti saranno all’orizzonte e potremo dire addio a questo periodo sfortunato. È anche vero però che quest’ultima settimana non sarà delle più facili secondo l’astrologia. Vediamo cosa hanno in serbo le stelle per questi segni dal carattere forte e deciso.

Il Leone è solo uno dei 3 segni sfortunati che secondo l’oroscopo di oggi non se la passeranno bene

Il Leone viene da un aprile parecchio complicato dal punto di vista finanziario ma anche per le questioni di cuore. Anche quest’ultima settimana sembra seguire lo stesso trend, ma non disperiamo. Seguiamo l’onda e attendiamo qualche giorno, arriverà la svolta tanto attesa. A partire da metà maggio, con Giove nei primi gradi dell’Ariete, vedremo il vento cambiare a nostro favore.

Passiamo proprio al segno dell’Ariete. Ci aspettano degli ultimi giorni molto tumultuosi. Sembra che nulla ci vada bene, sia in amore che sul lavoro, purtroppo. La persona che ci sta accanto non capisce quello che stiamo passando e ci manca il supporto. Cerchiamo rifugio nella famiglia e negli affetti, ma sfoghiamoci e non tratteniamo nulla. Sarà liberatorio e avremo sicuramente le idee più chiare sul da farsi. Stessa cosa sul lavoro, cerchiamo di resistere qualche altro giorno, potrebbe arrivare una proposta inaspettata.

Finiamo con il Sagittario

Questo segno dinamico e solare si troverà a fare i conti con un periodo un po’ spento e monotono. La stessa routine può davvero destabilizzare una persona energetica come il Sagittario. Ma è bene non fare scelte azzardate di cui potremmo pentirci, soprattutto in questi giorni. Attendiamo la fine del mese prima di buttarci a capofitto in una nuova avventura, come nostro solito. Una vincita inaspettata nella prossima settimana potrebbe farci dimenticare questo periodo buio.

Perché la prossima settimana? Una spinta energizzante spazzerà via tutti i problemi e le incertezze degli ultimi mesi. Quindi si prospetta un periodo molto propizio per tutti i segni di Fuoco. Bisogna solo avere pazienza e non abbattersi se le cose non vanno come vorremmo. C’è solo da aspettare qualche altro giorno e poi potremo finalmente tirare un sospiro di sollievo. Insomma, il Leone è solo uno dei 3 segni sfortunati che vedranno a breve un cambio di rotta importante. La calma non è una virtù dei segni di Fuoco, ma per una volta evitiamo di essere troppo impulsivi. Manca poco e poi potremo lasciarci alle spalle questa prima parte del 2022 molto negativa.

