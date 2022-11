Il legume che sembrerebbe perfetto per tenere bassa la glicemia

I lupini, seppur siano dei legumi, possono essere utilizzati per creare tante ricette gustose. Questo è un grande punto a favore, perché spesso non si preferiscono. In realtà andrebbero consumati di più in quanto presentano davvero tante proprietà benefiche per la nostra salute. Come primo aspetto andiamo ad osservare quelli che sono i principi nutritivi. Questi ultimi sono importanti per capire com’è fatto l’alimento e anche come devono essere integrati all’interno di un piano alimentare.

Valori nutrizionali dei lupini

100 g apportano circa 120 kcal se parliamo di lupini freschi, circa 370 kcal invece se ci riferiamo a quelli secchi. Gli altri valori sono:

39 g di proteine;

40 g di carboidrati;

20 g di fibre;

10 g di grassi;

0 g di colesterolo.

Sono ricchi anche di numerose vitamine e minerali, come ad esempio potassio, magnesio e calcio e anche la vitamina B6.

Il legume che sembrerebbe perfetto per il colesterolo e altro

Come possiamo ben notare, dunque, bisognerà smentire le voci di corridoio che pensano che i lupini facciano ingrassare. Difatti sono costituiti da circa il 40% di proteine e il 10% di grassi. Una differenza molto notevole. Proprio per questo si consiglia di integrarli all’interno della propria dieta. Tra l’altro hanno anche un valore significativo di fibre. Si sa che le fibre aumentano il senso di sazietà, per questo motivo li si può utilizzare come snack di metà mattina.

Per cosa farebbero bene

Passando agli effettivi benefici che presenta questo alimento, possiamo dire che i lupini sembrerebbero adatti ai soggetti diabetici. Difatti sono ipoglicemizzanti, di conseguenza aiuterebbero a mantenere nella norma i valori di glicemia. Ovviamente quando si tratta di malattie così delicate e serie, è sempre bene consultare il proprio medico per sentire anche la sua opinione. Sono anche considerati ipocolesterolemizzanti, e questo lo possono anche spiegare i loro 0 g di colesterolo nei valori nutrizionali. Infine, sarebbero anche ipotensivi, adatti quindi per la prevenzione di malattie cardiovascolari.

I diabetici quindi possono mangiarli tranquillamente?

Sembrerebbe di sì. Il fatto che questo legume abbia un alto valore di fibra consente di assorbire i carboidrati. Di conseguenza si avrebbe una riduzione dei picchi glicemici, avendo anche un’azione protettiva nei confronti della flora batterica. Dunque, come tutti i legumi, possono essere mangiati tranquillamente. Considerati anche i valori di proteine, li si può consumare anche per avere una fonte energetica maggiore.

Quanti legumi sarebbe consigliabile consumare

In media una porzione di medie dimensioni consigliata è di circa 30 g di lupini secchi. Sale invece la grammatura se prendiamo quelli freschi, arrivando fino a 100 g. In linea generale i legumi andrebbero consumati in una settimana almeno 2 o 4 volte. Anche per questo però bisogna consultare una nutrizionista, in quanto tutti siamo diversi. In particolar modo chi soffre di gonfiore addominale potrebbe avere problemi se consuma troppi legumi, per la presenza di fibre. Possiamo dire che questo è il legume che sembrerebbe perfetto da integrare all’interno della nostra alimentazione. Con la scusa possiamo creare tante ricette diverse per renderli più appetibili.