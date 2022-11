È così buona la torta all’acqua per fare merenda con gli amici, 6 ingredienti e solo 130 calorie

È difficile preparare un dolce che sia sfizioso e che contenga poche calorie. La torta all’acqua è un esempio di come sia possibile abbinare benessere e gusto equilibrando pochi ingredienti. Ottima anche per chi si sta avvicinando alla pasticceria e non ha molta esperienza. Non contiene burro, latte e nemmeno uova, se vogliamo organizzare una merenda con gli amici potremo fare bella figura. Ma anche se abbiamo ospiti inattesi a cena, con una preparazione veloce possiamo ottenere un dolce che stupirà.

Per preparare la torta all’acqua sono necessari farina 00, zucchero, lievito, acqua, olio di semi e scorze di limone. Ecco quali sono i pochi passi da fare. Mischiamo farina, lievito e scorze di limone e mettiamo da parte. Otteniamo una crema liquida miscelando zucchero e acqua in una ciottola. Quindi uniamo la crema liquida alla farina e aggiungiamo l’olio di semi. Mettiamo nello stampo e inforniamo a 180 gradi per 40 minuti. Se desideriamo aggiungere lo zucchero a velo possiamo farlo.

Il ciambellone con 2 colori

È così buona la torta all’acqua anche se ha poche calorie. Possiamo pensare a diverse varianti approfittando di questo fatto. Per esempio, invece dello zucchero a velo possiamo utilizzare cacao amaro a seconda dei nostri gusti. L’apporto calorico non varierebbe di molto. Le scorze di limone danno un gusto fresco e caratterizzano il dolce a cui potrebbe essere aggiunta la spremuta di arancia.

Essendoci l’acqua al posto del latte, la leggerezza è assoluta, l’aggiunta del succo darebbe alla torta un bicolore intrigante.

Per avere una torta all’acqua con due colori potremmo dividere l’impasto a metà e in uno aggiungere la polvere di cacao. Quando li sistemiamo nella teglia alterniamo i composti fino a che non finiscono, in questo modo otterremmo un effetto ancora più invitante. Una versione ulteriore, anche questa salutare e ottima per la dieta, è la variante con le mele. Possiamo inserire i cubetti di frutta allo zucchero e all’acqua e se vogliamo speziare possiamo pensare a un pizzico di cannella. Possiamo sbizzarrirci in modi diversi a seconda nei nostri gusti e della fantasia.

È così buona la torta all’acqua ma attenzione a questi consigli

Sostituire il latte con l’acqua è il trucco per ottenere un dolce veramente soffice e leggero. Una torta fatta di poco o niente, con un numero esiguo di ingredienti, capace di sprigionare sapori che non avremmo mai immaginato. Gli appassionati di dolci la preparano molto alta. Per farlo è sufficiente montare farina e lievito a bassa velocità e utilizzare uno stampo tondo più stretto ma più alto.

Rispettiamo la temperatura di 180 gradi perché una temperatura più elevata potrebbe creare delle croste sulla superficie e l’impasto potrebbe rompersi facendo uscire l’aria della lievitazione. In questo modo il ciambellone uscirebbe sformato. I dolci lievitati dovrebbero sempre essere cotti a 180 gradi in forno statico. Se, invece, non rispettiamo il tempo, cioè i 40 minuti, ma cuociamo la torta più a lungo, questa perderà morbidezza e diventerà secca o gommosa. Sempre per evitare inconvenienti simili conserviamo il ciambellone pronto in una campana apposita ma fuori dal frigo. Mantenerla a temperatura ambiente ci aiuterà a mangiarla ancora soffice.