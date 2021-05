Il latte è un alimento che ci accompagna fin da quando siamo bambini, anzi, già da quando siamo poppanti. Il primo latte che beviamo è quello della mamma, quindi questo alimento rappresenta per noi una vera e propria coccola che ci rimanda a quei momenti di tranquillità tra le braccia delle nostre mamme. Per tanto, per molti di noi diventa difficile rinunciarci.

Le controindicazioni del latte

Il latte vaccino che troviamo in commercio fa parte della grande distribuzione alimentare e anche se sottoposto al controllo qualità non è esente da rischi. Questo a causa della presenza di ormoni ed antibiotici somministrati negli allevamenti.

Inoltre, oggi la maggior parte di noi è intollerante al lattosio, lo zucchero presente nel latte. Questo anche perché esso è un alimento di crescita e non di mantenimento, per questo crescendo non riusciamo più a digerirlo.

In commercio ormai esistono di tantissime varietà di latte: intero, scremato, di mucca, di capra, senza lattosio, ed infine c’è l’alternativa vegetale.

È importante durante la scelta del latte fare attenzione alle intolleranze ma anche alle quantità e alla qualità del latte che si assume. Per evitare che questo provochi intolleranze e fastidi, la percentuale di latte consigliata è di 120 /150 ml di latte a colazione, che andrebbe preferibilmente consumato interno perché più ricco di vitamine.

Ma il latte non sarà più un problema con questi semplici e gustosissimi rimedi adatti anche a chi è intollerante al lattosio e per i vegani.

L’alternativa vegetale

La scelta del latte vegetale è molto vasta. Alcune bevande sono a base di cereali come riso, farro, avena, altre provengono da legumi come la soia, oppure da mandorle, nocciole e noci di cocco.

Ma coma sceglierlo?

Per scegliere quello giusto è importante prestare attenzione alla tabella nutrizionale.

Le bevande vegetali migliori sono quelle che hanno meno ingredienti possibili. La scelta più giusta deve ricadere su quelli che hanno gli ingredienti indispensabili come: la base, ad esempio la soia, acqua e al massimo olio di girasole che gli dà fluidità.

Inoltre è importante variarli il più possibile e scegliere quelli senza zuccheri aggiunti, ma con un contenuto di calcio di 120 g per 100 ml.

Ovviamente nel latte vegetale non troveremo lo stesso contenuto di grassi e proteine del latte, ma è comunque una valida alternativa.

Il latte non sarà più un problema con questi semplici e gustosissimi rimedi adatti anche a chi è intollerante al lattosio e per i vegani. Se l’articolo è stato utile consigliamo di scoprire anche questa valida alternativa gustosissima alle classiche cotolette.