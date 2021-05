È incredibile pensare quanto questo elettrodomestico che tutti usiamo faccia salire il costo della bolletta, ma possiamo farne a meno

Le piastre per capelli non sono più un’esclusiva dei saloni di bellezza e da qualche anno sono entrate nelle nostre case. Le utilizziamo per le acconciature più fantasiose o semplicemente per la “stesa”. In pochi, però, sanno quanto costano e quanto consumano. É incredibile pensare quanto questo elettrodomestico che tutti usiamo faccia salire il costo della bolletta, ma possiamo farne a meno. Ecco come.

Quanto consuma

La nostra piastra per i capelli, alla pari del phon, quando è in funzione sfrutta più del 60% dell’energia elettrica di casa. Questi elettrodomestici hanno una potenza superiore ai 2000 watt e se li usiamo tutti i giorni faranno lievitare il costo della bolletta.

E se non vogliamo rinunciare alla piastra proviamo almeno a sceglierne una a basso consumo. In commercio ne esistono alcune rivestite in ceramica alla tormalina. Mantengono una temperatura costante senza rovinare i capelli e ci faranno risparmiare soldi ed energia.

Se vogliamo abbattere totalmente i costi in bolletta e non vogliamo rinunciare ai capelli lisci abbiamo molte opzioni a disposizione. La prima è quella di usare shampoo e balsamo liscianti. Evitiamo sempre quelli che contengono alcool. Renderanno i capelli più crespi e difficili da trattare.

Un altro trucchetto per avere capelli lisci senza piastra è quello di usare una spazzola morbida. Spazzoliamoli quando sono ancora bagnati dall’alto verso il basso per tutta la lunghezza. Quando saranno asciutti avremo un liscio naturale a costo zero.

Possiamo usare anche dei bigodini. Scegliamoli grandi e arrotoliamo le ciocche finché non raggiungiamo il cuoio capelluto. A questo punto fissiamo con una forcina e lasciamo in piega per qualche minuto. Asciughiamo con il phon freddo e avremo una chioma a prova di parrucchiere.

