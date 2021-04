Un ingrediente davvero insolito che negli ultimi anni è diventato una vera e propria moda: Il sedano rapa o semplicemente radice di sedano, è una varietà di sedano dove anche la radice è commestibile.

Le proprietà del sedano rapa

È un alimento davvero benefico dalle innumerevoli proprietà nutrizionali e terapeutiche. Ha proprietà diuretiche e depurative. È ricco di selenio, calcio, ferro, vitamina A, vitamina C. È estremamente consigliato per le persone con problematiche digestive per la sua azione digestiva.

In ambito alimentare esso è rinomato perché è un alimento ipocalorico è inoltre un ottimo sostituto di alimenti molto più calorici che utilizziamo per preparare le nostre ricette. Ad esempio può diventare uno strabiliante sostituto delle patatine fritte o al forno e si presta alla preparazione di numerosissime e gustose ricette grazie al suo sapore estremamente delicato.

Una valida alternativa per consumare in maniera gustosa questo ortaggio pur rimanendo nell’ambito salutare è creare delle gustosissime cotolette di sedano rapa, oppure ridurlo a tocchetti o a listarelle ed utilizzarlo come patatine, fritte o al forno.

Sono queste le cotolette da poter mangiare anche a dieta così buone da leccarsi i baffi

Per delle gustosissime cotolette basterà pelare il sedano rapa, ossia pulirlo della parte esterna. Poi, affettarlo a fettine sottili.

Sbollentarlo per qualche minuto in acqua bollente. Riporre le fettine su carta assorbente in modo da eliminare tutta l’acqua.

Preparare un mix di pan grattato ed erbe aromatiche come timo, salvia e pepe ed adagiarvi le fettine di sedano prima da un lato e poi dall’altro. Successivamente, in una padella con abbondante olio, friggere le fettine di sedano. A doratura togliere le cotolette dal fuoco ed adagiarle su un foglio di carta assorbente per catturare tutto l’olio in eccesso.

Le cotolette sono pronte per essere gustate. Il sapore delicato del sedano rapa e la panatura speziata creeranno un mix di sapori perfettamente bilanciato.

Dunque sono queste le cotolette da poter mangiare anche a dieta, così buone da leccarsi i baffi: impossibili da non provare.

