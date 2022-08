Il Golden Milk, come preparare il latte dorato alla curcuma con proprietà salutari e curative

Si dice che la bevanda alla curcuma giallo brillante come l’oro, chiamato “Golden Milk” abbia proprietà curative. Nell’articolo possiamo scoprire come preparare il latte dorato e quanto è salutare sia per il corpo che per la mente.

Il golden milk è composto da latte vegetale, curcuma, zenzero e pochi altri ingredienti. Non solo ha un sapore meraviglioso e riscalda il corpo, ma si dice anche che sia incredibilmente salutare.

Negli insegnamenti ayurvedici, il latte d’oro è considerato da secoli una bevanda curativa, stimolante e purificante.

La curcuma è apprezzata come un rimedio versatile nella medicina indiana e cinese. In combinazione con gli altri ingredienti, si dice che questo latte dispieghi i suoi effetti curativi.

Tuttavia, questo non è stato scientificamente provato, ma i risultati derivano da osservazioni della medicina ayurvedica e cinese.

Si dice che il latte d’oro abbia un forte effetto antinfiammatorio e protegga dalle malattie articolari. Si dice anche che sia in grado di alleviare i sintomi causati da infiammazioni croniche come l’artrosi.

Pare che il latte di curcuma rafforzi il sistema immunitario e abbia un effetto antiossidante, prevenendo varie malattie e l’invecchiamento precoce della pelle.

Infine stimola la funzionalità epatica e aiuta il ​​corpo nella digestione e nella disintossicazione.

Come prepararlo

Il Golden Milk, come preparare il latte dorato alla curcuma. Innanzitutto sarebbe meglio acquistare ingredienti biologici di alta qualità e un latte vegetale senza additivi.

Per un bicchiere di Golden Milk occorrono i seguenti ingredienti:

300 ml di latte vegetale;

un pezzo di curcuma (da 2 a 3 cm circa) o un cucchiaio di curcuma in polvere;

un pezzo di zenzero (grande circa 2 cm);

1/4 cucchiaino di pepe nero appena macinato;

1/4 cucchiaino di cannella;

1/2 cucchiaino di olio di cocco;

un pizzico di noce moscata appena macinata;

sciroppo di datteri o 1 cucchiaino di sciroppo d’agave per dolcificare.

Ecco il procedimento.

Mettere gli ingredienti in un frullatore e frullare fino ad ottenere una consistenza fine. Se la consistenza non è abbastanza fine, passare il latte di curcuma attraverso un colino fine.

Se vogliamo preservare quanti più nutrienti possibili, possiamo già berla così.

Altrimenti possiamo mettere il latte in una casseruola e farlo bollire brevemente. Se lo desideriamo possiamo montare il latte alla curcuma con un montalatte.

Se il gusto è troppo insolito, possiamo ridurre la quantità di curcuma e zenzero.

