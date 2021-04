Ci sono alimenti che se sono andati a male possono regalarci solo un fastidioso mal di pancia. Le uova marce, invece, possono essere molto pericolose. È quindi importante sapere come riconoscere un uovo buono e commestibile da uno da buttare. Per fortuna ci sono molte tecniche a disposizione. Tra queste spicca il geniale trucco per capire se un uovo è marcio senza doverlo nemmeno aprire.

Alcuni accorgimenti di base

Prima di tutto però, bisogna seguire alcuni accorgimenti di base. Conservare le uova nel modo giusto, infatti, farà diminuire il rischio di dover buttare le uova marce. Come prima cosa bisogna acquistare uova solo da commercianti validi e di fiducia. In questo modo saremo sicuri che le uova non sono vecchie e sono state conservate nel modo giusto.

È molto importante inoltre controllare la data di scadenza. Le uova in commercio riportano la scadenza sulla scatola e spesso su ogni singolo uovo. Nel caso in cui abbiamo buttato la scatola possiamo conservare il pezzo di cartoncino in cui è segnata la data insieme alla uova in frigo. Possiamo inoltre segnare sul calendario la data di scadenza. È anche importante non sottoporre le uova a sbalzi di temperatura estremi.

Scoprire se un uovo è marcio

Ci sono però casi in cui abbiamo comunque paura che l’uovo sia andato a male. In questa eventualità possiamo utilizzare il geniale trucco per capire se un uovo è marcio senza doverlo nemmeno aprire. Più l’uovo invecchia, infatti, più la bolla d’aria al suo interno diventa grande. Tuorlo e albume invece tendono a seccarsi e a perdere umidità. In questo modo, quindi, tuorlo e albume non occupano più tutto lo spazio all’interno del guscio d’uovo.

Se agitiamo l’uovo il suo contenuto tende quindi a muoversi. Ecco il trucco! Possiamo tenere delicatamente l’uovo tra le dita e agitarlo un po’. Se sentiamo un rumore come di sciabordio, significa che l’uovo è ormai vecchio. Non sempre le uova vecchie sono marce, ma per sicurezza il consiglio è quello di buttarle per non andare incontro a brutte sorprese. Se invece l’uovo non fa nessun rumore significa che è ancora fresco.