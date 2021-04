Di consigli naturali per avere capelli da sogno ne esistono molti. Dagli impacchi con l’henné ed altre erbe tintorie, ai risciacqui con l’aceto, a molti altri consigli “della nonna”.

Oggi noi vogliamo parlare di un ingrediente diffusissimo che spesso in passato veniva usato per le sue proprietà tintorie nella cura dei capelli. Spiegheremo che l’incredibile ingrediente per capelli lucidi e setosi è gratis e cresce in giardino.

Un frutto della natura

L’ingrediente che d’ora in poi useremo per la cura dei nostri capelli è un frutto naturale, diffusissimo nei nostri boschi. Stiamo parlando del mallo di noce, ovvero la polpa che avvolge il seme della noce per proteggerlo.

Possiamo raccogliere i malli in primavera verso maggio e giugno. L’importante è che siano sodi, ben verdi e non danneggiati.

Il mallo ha la capacità di tingere di nero scuro e per questo è utilizzato nelle tinture per capelli e negli abbronzanti in commercio.

Se noi vogliamo usare il mallo possiamo acquistarne la polvere in erboristeria, ma se viviamo vicino a degli alberi di noce possiamo raccoglierli.

Una volta raccolti i malli possiamo realizzare un impacco. Dovremo pestare la polpa del mallo in un mortaio e amalgamare bene il liquido che otterremo. Ora possiamo applicare questa pappetta sui capelli asciutti e lasciare agire per mezz’ora. Poi dovremo risciacquare scrupolosamente e asciugare per bene.

Un’alternativa è fare seccare i malli e utilizzare la polvere che ne ricaveremo allo stesso modo.

Con questo semplice metodo i nostri capelli scuri saranno più intensi, visibilmente nutriti, lucidi e setosi.

Questo metodo è usato da chi ha i capelli scuri per esaltarne il colore. Non ha un effetto coprente sui capelli bianchi, ma può dare un riflesso scuro.

Approfondimento

Per un innovativo e efficace metodo per la cura dei capelli suggeriamo la haircare coreana.