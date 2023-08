Stupirà sapere quanto si potrebbe guadagnare adesso con un investimento di 25.000 euro per 24 mesi

Chi ha dei soldi sul conto corrente e desidera impiegare il suo denaro per 24 mesi, ha a disposizione due soluzioni. Un BTP con scadenza residua di 2 anni e un conto deposito di 24 mesi oggi possono garantire rendimenti molto interessanti.

Vuoi investire dei soldi fermi sul conto ma il tuo orizzonte di investimento è di circa due anni? Tra le varie opzioni, due più di altre potrebbero essere le più convenienti per far fruttare i tuoi risparmi. I BTP a scadenza residua di circa due anni e i conti deposito per 24 mesi sono prodotti che garantiscono un rendimento a scadenza. Stupirà sapere quanto si potrebbe guadagnare da ognuna di queste due soluzioni, che ha dei vantaggi ma porta anche degli svantaggi.

A chi si rivolge un investimento di 24 mesi in titoli di Stato o conto deposito

Un investimento di 24 mesi può essere adatto a chi ha del capitale ma ha in programma di spenderlo tra due anni. Magari quei soldi possono servire per comprare una casa, o per impiegarli in altro modo. Ecco che occorre trovare uno strumento alternativo al conto bancario, che garantisca un rendimento in tutta sicurezza.

I titoli di Stato o il conto deposito sono una scelta ideale per chi vuole investire senza correre rischi eccessivi. Si tratta infatti di due prodotti finanziari sicuri, garantiti dallo Stato italiano nel caso dei BTP. Mentre il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi garantisce i capitali sul conto deposito, anche se solo fino a 100.000 euro.

Stupirà sapere quanto si potrebbe guadagnare col BTP scadenza luglio 2025

Immaginiamo di dovere investire un capitale di 25.000 euro, ma il ragionamento seguente vale anche per cifre diverse. Supponiamo di scegliere di comprare il Buono del Tesoro Poliennale con scadenza a luglio del 2025 (ISIN: IT0005408502), quindi tra poco meno di 24 mesi. Questo titolo di Stato italiano paga una cedola annuale dell’1,85% lordo (1,68% netto) e al momento della stesura dell’articolo aveva un prezzo di 96,7 centesimi.

Acquistando 25.000 euro nominali si spenderebbero circa 24.175 euro, a cui aggiungere le spese di commissione, ipotizziamo 50 euro. In totale la spesa sarebbe di 24.225 euro e, poiché a scadenza riceveremmo 25.000 euro, il guadagno in conto capitale sarebbe di 775 euro. Al netto delle imposte l’importo sarebbe di 678 euro. A questo importo vanno aggiunti 810 euro circa di cedole, al netto delle imposte. Quindi il guadagno totale netto salirebbe a circa 1.490 euro.

Quanto si può guadagnare investendo nel miglior conto deposito

Le offerte dei conti deposito si stanno moltiplicando come funghi. Le banche fanno a gara a raccogliere denaro dai risparmiatori. I rendimenti dei vari conti deposito salgono a seconda della durata. Per una durata di 24 mesi i migliori prodotti offrono un tasso lordo attorno al 4,75% annuo.

Stupirà sapere quanto si potrebbe guadagnare investendo 25.000 euro per 24 mesi al tasso lordo del 4,75%. Non bisogna dimenticarsi che sugli interessi di un conto deposito grava una imposta del 26%, contro quella agevolata del 12,5% dei titoli di Stato. Quindi, facendo i calcoli, il guadagno finale al netto di imposte e commissioni sarà di circa 1.650 euro.

Quale scegliere?

Il conto deposito offre un rendimento superiore al BTP, ma basarsi solo sui rendimenti sarebbe fuorviante. BTP e conto deposito hanno caratteristiche diverse e anche margini di rischio diversi, specialmente se l’importo da impiegare supera i 100.000 euro.

La scelta finale deve necessariamente tenere conto delle preferenze personali e gli obiettivi di investimento di ogni risparmiatore.