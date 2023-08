Per capire l’importanza del movimento ribassista cui abbiamo assistito nel corso di questa settimana basta un solo dato. Era da dicembre 2022 che non si vedevano quattro sedute consecutive al ribasso. Ovvero, ci sono state quattro sedute consecutive con chiusura inferiore all’apertura e chiusura inferiore a quella del giorno precedente. Quindi il Ftse Mib potrebbe essere sull’orlo di un importante ribasso o anche no. A dicembre 2022, infatti, dopo un movimento simile il Ftse Mib Future è partito per un lungo movimento rialzista. Decisive saranno le prime sedute di settimana prossima quando si capirà tra chi rialzisti e ribassisti potrebbe avere avuto la meglio.

Il Ftse Mib potrebbe essere sull’orlo di un importante ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 4 agosto con una seduta che ha visto un ribasso dello 0,23% a quota 28.755. La settimana ha chiuso al ribasso del 3,11%.

Time frame giornaliero

Dopo un ribasso, che come dicevamo, non si vedeva da dicembre 2022, le quotazioni hanno rotto l’importantissimo supporto in area 28.813 e si candidano a un ulteriore allungo ribassista fino in area 27.716. Qualora anche questo livello non dovesse reggere allora il Ftse Mib Future potrebbe continuare al ribasso fino al punto di inversione in area 26.620 dove la probabilità di inversione è massima.

Nel breve, invece, i rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 28.813.

Time frame settimanale

Sul settimanale le quotazioni non hanno confermato l’importante dimostrazione di forza di cui parlavamo settimana scorsa. Infatti, la chiusura settimanale superiore a 29.233 non è stata confermata indebolendo la tendenza rialzista in corso. In questo caso lo scenario più probabile potrebbe essere quello mostrato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure settimanali inferiori a 27.350.

