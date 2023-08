Lo sai che puoi andare in pensione a 57 anni? controlla se anche tu sei tra i beneficiari

Quando si parla di pensioni a 57 anni di età significa parlare di una uscita dal lavoro con un anticipo di 10 anni rispetto alla pensione ordinaria. Perché l’età pensionabile oggi in vigore è 67 anni. Ma effettivamente ci sono soluzioni che consentono un pensionamento così anticipato. Lo sai che puoi andare in pensione a 57 anni?

E ci sono diverse soluzioni, perché anticipare la quiescenza di 10 anni non è impossibile come qualcuno può credere.

La pensione di vecchiaia oggi si centra una volta raggiunti i 20 anni di contributi, ma solo se l’interessato ha compiuto i 67 anni di età. Senza limiti di età invece, servono 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini o 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.

Uscire a 57 anni di età con “solo” 20 anni di contributi è possibile con una unica via. Ma per chi ha carriere lunghe, magari iniziate presto e senza particolari periodi di interruzione, le potenziali uscite a 57 anni sono di più. Con 20 anni di contributi ed un’età di 57 anni, possono lasciare il lavoro solo le lavoratrici invalide all’80%. E parliamo di invalidità pensionabile, che è quella specifica per le mansioni lavorative che effettivamente svolge una lavoratrice. La misura si chiama pensione di vecchiaia con invalidità pensionabile e per le donne parte da 56 anni con 20 anni di contributi. Per gli uomini invece l’età di partenza è 61 anni. Ma essendoci una finestra di 12 mesi per la decorrenza del trattamento, ecco che sale a 57 anni la data di ingresso nel mondo dei pensionati per le donne.

Le carriere lunghe e precoci aiutano molto

Chi ha perso involontariamente il lavoro, o chi è invalido civile al 74% almeno, o ancora chi svolge un lavoro gravoso o ha invalidi da assistere, può rientrare nella Quota 41 per i precoci. Si tratta di una misura che permette la pensione a qualsiasi età, ma a fronte di almeno 41 anni di contributi versati. Uscire a 57 anni significa aver iniziato a lavorare a 16 anni ed essere arrivato a 57 anni senza interruzioni lavorative. Non una cosa facile questa, ma non certo impossibile. Sicuramente più facile rispetto alla pensione anticipata ordinaria, che sempre a prescindere dall’età, prevede versamenti di 42,10 e 41,10 anni di contributi, rispettivamente per uomini e donne. Ma anche in questo caso, con carriera iniziata a 15 anni, uscire dal lavoro a 57 anni non è una cosa impossibile.