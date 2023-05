Dopo una fase abbastanza incerta, gli indicatori si allineano e per le azioni Mediobanca potrebbe essere la volta buona di partire al rialzo. Per una conferma dello scenario rialzista potrebbero essere decise le prossime sedute.

Perché comprare le azioni della banca di Piazzetta Cuccia

A livello di valorizzazione il titolo è molto sottovalutato. Con un rapporto prezzo/utili a 8,24 per l’esercizio in corso e 8,33 per l’esercizio 2024, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli degli utili. Questo livello di sottovalutazione è confermato anche dal rapporto Price to Book. Inoltre, l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Altro aspetto a favore di Mediobanca è quello legato alle prospettive di crescita che sono state costantemente riviste al rialzo nel corso dell’ultimo anno. Tuttavia, le previsioni sull’evoluzione del fatturato suggeriscono una crescita mediocre nel corso dei prossimi anni e questo rappresenta un punto di debolezza.

A sostenere il titolo, poi, c’è anche l’ottimo dividendo distribuito che allo stato attuale ha un rendimento pari a circa l’8%.

Infine, diamo uno sguardo alle raccomandazioni degli analisti. A partire da ottobre 2022 abbiamo assistito a una crescita costante del prezzo obiettivo medio che allo stato attuale esprime una sottovalutazione di circa il 15%.

Gli indicatori si allineano e per le azioni Mediobanca potrebbe essere la volta buona di partire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Mediobanca (MIL:MB) ha chiuso la seduta del 18 maggio a quota 9,942 €, in rialzo dello 0,91% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista e, a differenza di qualche giorno fa, tutti gli indicatori sono tutti impostati al rialzo. Diventa, quindi, molto probabile un’accelerazione rialzista verso l’obiettivo in area 10,392 €. Una conferma in tal senso arriverebbe da una chiusura giornaliera superiore a 10,085 €. Viceversa, la mancata tenuta di area 9,588 € potrebbe spingere le quotazioni al ribasso con un probabile ritorno in area 8,5 €.

