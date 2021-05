Con le belle giornate di sole che finalmente hanno cominciato a farci visita durante le ultime settimane, ha iniziato nuovamente a diffondersi un’abitudine molto comune, soprattutto per chi vive in città. Ovvero quella di prendersi qualche minuto al giorno, o addirittura qualche ora per i più temerari, e mettersi in terrazza a prendere il sole. Infatti chi non ha la fortuna di avere il mare vicino casa, e non può andare in altri luoghi come la piscina per motivi personali o perché sono ancora chiuse, trova in questa un’ottima opzione.

Aiuti importanti

Ed effettivamente non dovremmo sottovalutare quanto questa abitudine possa in realtà aiutare nell’ottenere una prima piacevole abbronzatura. Ovviamente bisogna essere sempre molto attenti, e prendere tutte le precauzioni del caso. Quindi crema solare e cappello non possono mai mancare. Fermo restando questo potremmo tuttavia stupirci dai risultati raggiunti comodamente da casa. Soprattutto se ci serviamo di alcuni alimenti che, per caratteristiche molto interessanti, riescono ad aiutarci molto in questo senso. Non a caso ecco il frutto che non può mancare in frigorifero per abbronzarsi velocemente in balcone ed essere pronti per il mare già da maggio.

Una deliziosa albicocca

Come probabilmente molti già sapranno esistono alcuni cibi che, grazie a delle componenti che presentano, possono tornarci utili ai fini dell’abbronzatura. Non a caso si consiglia ad esempio di mangiare molte carote durante l’estate, soprattutto a chi tiene a prendere colore in spiaggia. Ma la carota non è l’unico alimento in grado di aiutarci in questo senso. Ed infatti oggi ne andiamo a rivelare un altro. Dunque ecco il frutto che non può mancare in frigorifero per abbronzarsi velocemente in balcone ed essere pronti per il mare già da maggio.

Stiamo parlando dell’albicocca. Così come la carota infatti, anche questo frutto contiene un’importante quantità di beta carotene, un pigmento vegetale con alte capacità antiossidanti e benefico per la nostra pelle. Oltre a farci bene stimola anche la pelle a rispondere alla luce solare, con conseguenze evidenti che vedremo sulla nostra abbronzatura. Attenzione però, l’albicocca non sarà in grado di proteggerci dalle conseguenze negative del sole, e per questo ribadiamo che la crema solare è fondamentale.