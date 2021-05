In quest’ultimo periodo, a causa dei vari lockdown, una delle cose a cui abbiamo più facilmente rinunciato è l’esercizio fisico. Le palestre hanno chiuso e ci sembra di non poter fare niente a casa. Molto spesso manca lo spazio, altre volte pensiamo che per far bene esercizio siano necessari attrezzi molto costosi, altre volte ancora ci manca un ambiente confortevole in cui sentirci ispirati. Ma niente di tutto questo dovrebbe essere un ostacolo. Se vogliamo davvero rimanere in forma è possibile farlo anche a casa, senza spendere un patrimonio e creando un ambiente confortevole in cui allenarci.

Creare una palestra in casa sarà semplicissimo con queste incredibili dritte che tutti possono seguire facilmente e senza spendere troppo

Il primo passo da compiere se si vuole creare una palestra a casa è la consapevolezza. Bisogna iniziare a capire che non servono attrezzi costosissimi per tenersi in forma. Molto spesso si può fare tutto a corpo libero, con gli stessi risultati che avremo in palestra. Ai manubri possiamo sostituire delle bottiglie d’acqua, o più semplicemente delle flessioni. Ai macchinari per le gambe possiamo sostituire gli affondi o gli squat. È importante dunque scegliere degli esercizi per il nostro allenamento che non richiedano strumenti specifici.

Se proprio vogliamo acquistare qualcosa, un utile attrezzo che si può acquistare a poco prezzo sono le bende elastiche. Se ne trovano tantissime in commercio per tutte le necessità e per tutte le fasce di prezzo. Sono utilissime per fare esercizi di ogni tipo, potenziare gambe e braccia e aumentare i carichi.

Un altro strumento che si può acquistare è il TRX. Il TRX è un attrezzo che si attacca al muro o a una barra che aiuta l’allenamento dei muscoli profondi. È un attrezzo utilizzato per l’allenamento funzionale in cui il carico è dato dal nostro corpo e dalla forza di gravità. Si possono fare esercizi di ogni tipo, per allenare ogni muscolo: addominali, dorsali, pettorali, muscoli delle gambe. È uno strumento versatile in grado di migliorare l’equilibrio e la resistenza, inoltre migliora la postura e tutto il sistema muscolare ne trae giovamento. Il TRX è un attrezzo che può utilizzare chiunque in casa, richiede pochissimo spazio e può costituire un allenamento completo se si scelgono gli esercizi adatti.

Quindi, creare una palestra in casa sarà semplicissimo con queste incredibili dritte che tutti possono seguire facilmente e senza spendere troppo. Attenzione però: per ogni allenamento casalingo è sempre bene affidarsi ad un trainer specializzato prima di iniziare. È fondamentale imparare bene i movimenti ed evitare traumi.