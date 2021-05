L’attività che meno amiamo è sicuramente la pulizia della casa, questo perché ci fa affaticare e spendere tanto tempo. Una pulizia profonda e accurata, come ben sappiamo, è necessaria per eliminare germi e batteri che purtroppo si trovano nelle nostre case.

Alcuni ambienti, come ad esempio il bagno, necessitano di attenzioni particolari rispetto ad altre stanze della casa. Qui deve regnare il massimo della pulizia e dell’igiene.

Esistono tanti prodotti che troviamo sugli scaffali dei supermercati che risultano buoni per la pulizia dei sanitari e di tutto il bagno. Sappiamo che la maggior parte delle volte questi contengono dei composti chimici che possono danneggiare l’ambiente e anche la nostra salute. Per questo motivo spesso si consiglia di utilizzare dei prodotti naturali che assicurano igiene, pulizia e anche protezione ambientale.

Pulire e igienizzare il bagno non è mai stato così facile grazie all’utilizzo di questo detergente naturale fai da te

Soli tre ingredienti per una miscela che combatte i germi e i batteri

Tra tutte le stanze in casa, il bagno è quello che dev’essere tenuto pulito costantemente. Qui si trovano oggetti che utilizziamo per la cura della persona, la proliferazione di germi non è salutare per noi e per i nostri cari.

Sono tanti i metodi naturali che sono stati indicati per pulire il bagno così da renderlo un luogo sano e sicuro. Tra questi, proponiamo l’utilizzo di soli tre ingredienti per una miscela per combattere i germi e i batteri.

Se puliamo già la casa in modo naturale questi ingredienti non ci risulteranno nuovi, questi sono l’olio essenziale di tea tree, l’aceto e acqua distillata.

Unendo questi tre prodotti si crea un detergente naturale fai da te che permette una pulizia profonda e accurata. Utilizziamo cinque gocce di olio essenziale tea tree, 120 ml di aceto e 150 ml di acqua distillata. Mettiamo il tutto in uno spruzzino ed ecco pronto il nostro detergente utilizzabile in tutte le superfici del bagno.

Ecco che pulire e igienizzare il bagno non è mai stato così facile grazie all’utilizzo di questo detergente naturale fai da te.