Per fare il pieno di vitamine e di bontà, ecco il frullato di stagione formidabile che depura ed elimina le tossine. Perché l’accumulo di tossine nel corpo tende ad attivare un calo energetico. Con un conseguente senso di stanchezza e di spossatezza. Inoltre, le tossine si trovano un po’ ovunque, dall’aria all’ambiente che ci circonda. E passando per gli stessi cibi che si assumono. Di conseguenza, per esempio al mattino a colazione, il frullato di stagione ad azione depurante rappresenta un vero toccasana.

Ecco il frullato di stagione formidabile che depura ed elimina le tossine

Nel dettaglio, il frullato depurativo sarà composto da un mix di frutta e di verdura al fine di fare il pieno non solo di vitamine e di fibre, ma anche di antiossidanti. In questo modo, in maniera del tutto naturale, sarà possibile eliminare dal corpo le tossine. Quelle che in genere si vanno ad accumulare nei nostri organi, ed in prevalenza nei reni e nel fegato.

La frutta ideale per lo scopo spazia dalla mela verde all’ananas, e passando per le arance ed il succo di mirtilli. Mentre per quel che riguarda la verdura il cetriolo, il sedano e gli spinaci hanno un elevato potere depurativo naturale.

Per esempio, un frullato di stagione formidabile e depurativo si può ottenere muniti di frullatore con spinaci, cetriolo, sedano, ananas, arance e 1 cucchiaio di miele. Nel dettaglio, si possono spremere due arance e mettere il succo che è stato estratto nel frullatore. Ben lavati, aggiungere un gambo di sedano, mezzo cetriolo con tutta la buccia e 1 fetta di ananas. Frullare il tutto per qualche minuto, dopodiché aggiungere 5 foglie di spinaci e frullare ancora. Versare il tutto in un bicchiere capiente, aggiungere 1 cucchiaino di miele e bere subito.

Per chi invece lo preferisce senza aggiunta di verdure, un altro frullato depurativo formidabile si può preparare semplicemente con una base di acqua, arance e ananas e frullare. Aggiungere qualche foglia di menta, frullare ancora e poi bere subito.