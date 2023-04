Denti bianchi e un sorriso smagliante: ecco i segreti di Belen Rodriguez

Un bel sorriso è molto importante se si vuole essere impeccabili davanti alle telecamere. Lo sa bene anche Belén Rodrìguez, che si è spesso rivolta al suo dentista di fiducia per effettuare trattamenti che le permettessero di esibire sempre denti bianchissimi. Ecco i suoi segreti.

Come avere i denti bianchi e un sorriso smagliante?

Una delle risposte è sicuramente prestargli molta cura e spazzolarli regolarmente. Tuttavia ci sono dei trattamenti cui è possibile ricorrere per avere un sorriso ancora più bello. Lo sa bene Belén Rodrìguez, che ha sempre prestato grande cura al modo in cui i suoi denti appaiono.

Sottoporsi ad un trattamento sbiancante presso un odontoiatra

Uno dei segreti di Belén e di tanti altri VIP è proprio sottoporsi regolarmente a trattamenti di sbiancamento.

La showgirl è solita farlo specialmente prima di eventi di una certa importanza. Lei stessa ha condiviso foto che la ritraevano sulla poltrona del dentista intenta a sottoporsi ad uno di questi trattamenti.

L’occasione, in quel caso, era il discusso matrimonio con il ballerino Stefano De Martino.

Denti bianchi e un sorriso smagliante: le faccette dentali di Belén Rodrìguez

Un altro segreto della showgirl argentina e in generale di tante altre star è l’applicazione di faccette dentali.

Queste ultime donano un sorriso smagliante e perfetto, a tal punto da sembrare innaturale.

È un trattamento che solo negli ultimi anni ha preso piede anche in Italia. Molto tempo fa era già in voga in America, dove numerose stelle dello spettacolo ne facevano uso. Una su tutte? L’affascinante Tom Cruise, noto anche per il suo sorriso ammaliante e sempre perfetto.

I segreti del sorriso perfetto di Belén svelati dal dentista dei VIP

In una vecchia intervista, il dentista di Belén e tanti altri VIP ha consigliato di l’utilizzo di dentifrici biologici e privi di abrasivi e pigmenti.



Quindi, ha raccomandato di scegliere con oculatezza i prodotti con cui lavarsi i denti ed evitare di comprare il primo che capita.

Inoltre, ha consigliato di optare per lo spazzolino elettrico piuttosto che per quello normale. Il primo sarebbe infatti capace di pulire meglio i denti e quindi di donargli un aspetto migliore.

Quali alimenti mangiare per ripulirli

Ci sono degli alimenti che per loro stessa natura contribuiscono a detergere i denti. Tra questi ricordiamo il finocchio, la carota e il sedano, ma anche frutta secca come le mandorle e le noci.

Ecco, quindi, i segreti di Belén e tante altre star dello show business per esibire denti bianchissimi.



