Un corpo sano e snello permette di esprimersi al meglio in pubblico e di ammirarsi allo specchio senza rimpianti. Qualcuno di noi potrebbe pensare che per raggiungere l’obiettivo desiderato bisogni assumere qualche strano integratore dai “poteri magici”.

In realtà basterebbe affidarsi a un semplicissimo piano d’allenamento, unito a una corretta dieta e della sana camminata. Con i giusti esercizi potremmo risolvere tanti problemi che ci affliggono. Non a caso basterebbe un po’ di movimento da casa per migliorare la circolazione nelle gambe, e altrettanto per tonificarle.

Con la scheda d’allenamento preparata per chi vorrebbe sviluppare un fisico tonico, vedremo proprio come allungare gambe, braccia e schiena.

Benefici dell’allenamento

Per “allungamento” di una parte del corpo non si intende propriamente aumentare i centimetri. Infatti, quello a cui mireremo sarà il modellamento della figura, al fine di snellirla. Cercando di eliminare la massa grassa, infatti, faremo apparire i nostri arti più longilinei di quello che sono attualmente. Cosicché sembreremo più alti e slanciati.

Allungare gambe, braccia e schiena con 4 esercizi senza pesi

Le gambe si potrebbero snellire svolgendo innanzitutto qualche sollevamento sulle punte. Si partirà appoggiando la pianta del piede su un gradino, lasciando penzolare i talloni. Ci si solleva sulle punte, mantenendo la posizione per qualche secondo prima di riabbassarsi. Facciamo 10 ripetizioni, prima con entrambi i piedi, poi alzandone uno alla volta.

L’esercizio seguente prevede il sollevamento della gamba anteriore. Ci si posiziona in piedi, perpendicolarmente al muro e col busto e la schiena dritti. Mantenendo una mano appoggiata alla parete si solleva una gamba più in alto che si può. Teniamola distesa per almeno 5 secondi, prima di lasciarla andare. Eseguiamo 10 ripetizioni, poi cambiamo lato.

Rinforzare la schiena

Potenziare il dorso è importante per cercare di prevenire il mal di schiena, lavorando sulla forza muscolare. Un buon esercizio prevede di partire mettendosi per terra, a carponi. Si sollevano e si distendono contemporaneamente il braccio e la gamba opposti. Resistiamo per pochi secondi, poi torniamo in posizione di partenza. Facciamo 15 ripetizioni prima di passare all’altro lato.

Terminiamo la sessione con un ponte. Mettiamoci a terra a pancia in su. Flettiamo le gambe, mantenendo i piedi appoggiati al pavimento e le braccia distese vicine ai fianchi. Ora contraiamo i glutei e spingiamo il bacino in alto. Aspettiamo qualche secondo, poi torniamo in posizione iniziale e ripetiamo il movimento per 15 volte.

Promemoria importante

Cerchiamo di svolgere gli esercizi consigliati in modo corretto e senza fare bruschi movimenti. Per eseguirli al meglio potremmo farci aiutare da un esperto di fitness. Finito l’allenamento si consiglia di praticare qualche piccolo esercizio di decompressione e allungamento.

