Hai voglia di dolce ma non vuoi ingrassare? Ecco cosa mangia Kate Middleton per mantenersi in forma: c’è anche un goloso dessert ipercalorico

Una vera e propria donna da copertina Kate Middleton che, non a caso, domina frequentemente riviste britanniche e internazionali. Sposata dal 2011 all'erede al trono d'Inghilterra, l'attuale principessa di Galles è diventata velocemente un'icona di femminilità. Merito dei suoi look curati ma anche del suo fisico longilineo, asciutto e sodo. Kate infatti è da sempre magra, forse fin troppo. Tanto è vero che viene spontaneo chiedersi davanti alle sue foto cosa mangi: ebbene ecco quale sarebbe la sua alimentazione.

Si racconta che Kate Middleton, futura regina l’Inghilterra, abbia conquistato il suo bel principe William sfilando in intimo ai tempi del college. Oggi a 41 anni e dopo 3 gravidanze, continua a sfoggiare una silhouette da top model.

In effetti la Principessa di Galles sarebbe una vera sportiva e praticherebbe diverse attività, quali corsa e nuoto, nonché allenamenti intensivi.

Altrettanta attenzione però sembrerebbe mettere anche a tavola, al pari di Belen Rodriguez. Voci trapelate dal Palazzo Reale e riportate sui tabloid britannici ci fornirebbero dettagli circa le presunte pietanze.

Ecco i piatti che Kate Middleton mangia per mantenersi in forma

Il regime alimentare di Kate, si baserebbe principalmente su proteine magre, frutta, verdura e cereali integrali. Un’alimentazione il cui scopo non sarebbe solo quello di non ingrassare, ma secondo alcune indiscrezioni, anche di mantenere la pelle luminosa.

Non salterebbe alcun pasto.

La principessa comincerebbe la giornata con la colazione, pasto importantissimo nella cultura inglese. Come possiamo immaginare sulla sua tavola non troviamo le tradizionali uova e pancetta, ma alimenti più leggeri. Sua abitudine sarebbe mangiare fiocchi d’avena con frutti rossi nonché un frullato per fare il pieno di antiossidanti, il famoso e cosiddetto frullato verde. Sarebbe una miscela di alga spirulina, tè matcha, cavolo, spinaci e lattuga.

A pranzo prediligerebbe pietanze vegetali, soprattutto fredde e crude. Piatti usuali sarebbero spiedini di verdure e insalate, come quella a base di anguria resa famosa dalla stessa. Amerebbe però anche insalate orientali, come il tabbouleh, e il gazpacho.

Non mancherebbero poi gli spuntini per spezzare la fame: ancora una volta basati su frutta e verdura, semi e bacche.

Concluderebbe infine con una cena a base di pesce o pollo, con contorno di verdure. Oppure mangiando una zuppa in alternativa.

Qualche strappo alla regola?

Kate adorerebbe il sushi e i frutti di mare, sebbene sembrerebbe che l’etichetta reale li proibisca a causa dei possibili rischi nel consumo. La stessa etichetta vieterebbe di mangiare pasta lunga in pubblico perché potrebbe contrastare col contegno da tenersi.

Altro cibo amato da lei e dai suoi piccoli George, Louis e Charlotte, sarebbe la pizza. Pur avendo un cuoco a disposizione, in casa avrebbe una cucina spaziosa per cucinare con i suoi bambini.

Il peccato di gola più grande al quale ogni tanto cederebbe sarebbe un dessert golosissimo e anche molto calorico. Si tratterebbe di un budino al cioccolato con caramello, datteri e panna: insomma una bomba di gusto da far venire l’acquolina in bocca.

Ecco quindi i piatti che Kate Middleton mangia per mantenersi in forma e quelli quando vuole derogare dalla dieta.

Possiamo ispirarci a questi piatti per introdurre nuove ricette, ma per mangiare in modo salutare e dimagrire il consiglio dovrà venire dal nostro nutrizionista. Saprà indicarci il nostro peso forma ideale e il modo per raggiungerlo. Inoltre non bisognerà trascurare il movimento, come ci insegnano in tanti: da Kate a Maria De Filippi.