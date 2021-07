Moltissimi Italiani si stanno godendo le loro vacanze vicino all’acqua. D’estate, una buona nuotata è l’attività più piacevole che si possa fare, in alternativa ad una fresca passeggiata di montagna. Per pranzo o per cena, chi non ama un buon pasto a base di pesce, magari con vista sul lungomare?

Con tanta scelta a disposizione, a volte trovare il miglior posto dove gustare un pescato fresco non è così facile. Per questo, basta sapere un piccolo segreto per orientarci meglio. Il dettaglio fondamentale che sfugge a molti per scovare i migliori ristoranti di pesce sarà svelato in questo articolo. Facendoci caso, le possibilità di mangiare un pasto delizioso diventano altissime.

Quando andiamo a caccia di un ristorante di pesce, il primo pensiero logico sarebbe di rivolgere la nostra attenzione esclusivamente a posti vicino al mare. Tuttavia, un pesce eccellente si può trovare anche lontano dall’acqua, in quanto con un’efficiente organizzazione di trasporti il pesce fresco può arrivare ovunque. È questo il paradosso di Milano, che vanta uno dei mercati ittici migliori di Italia, nonostante la sua lontananza dall’acqua.

Perché parliamo del mercato di Milano quando la nostra attenzione dovrebbe essere sui ristoranti? Semplice, andiamo a trovare la fonte dalla quale il ristorante si fornisce del cibo che serve. Logicamente, se un ristorante si trova vicino ad un rinomato mercato di pesce, le possibilità di trovare un pescato fresco e saporito sono altissime.

Altre località in cui trovare pesce di qualità

Non solo Milano però, ma molte altre città vantano una vendita di altissima qualità. Tra i mercati più famosi troviamo quelli di Roma, Ancona, Chioggia, Trieste, Civitanova Marche, Cesenatico, San Benedetto del Tronto, Livorno, Manfredonia. Non dimentichiamo inoltre Corigliano Calabro, Civitavecchia e Terracina. Tra le isole con mercati eccellenti ricordiamo la famosissima Aci Trezza, Cagliari e Catania. Se ci troviamo in uno dei posti sopracitati, già partiamo con il piede (o meglio il pesce) giusto.

