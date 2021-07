Il mercato della casa vacanza nell’anno 2020 ha subito interessanti cambiamenti. Analizzarli può aiutare a capire come muoversi in questo spinoso campo di investimenti. C’è uno studio effettuato dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa che può aiutare i lettori che volessero capirci di più a districarsi in questo labirinto.

Lo studio mette in luce alcuni importanti dati. Per esempio, nella seconda parte del 2020 i prezzi degli immobili turistici hanno alcune importanti variazioni: -0,3% il ribasso nelle località di mare, in aumento del +0,5% le quotazioni di quelle di montagna, mentre per il lago l’incremento è del +0,3%. La percentuale di acquisti e vendite di case per la villeggiatura è passata dal 5,8% al 6,5% tra il 2019 e il 2020. Letto correttamente, lo studio chiarisce perché questo è il momento migliore per acquistare una casa per la villeggiatura.

Dalla fine del primo lockdown c’è stata una forte crescita nelle richieste per immobili in luoghi di villeggiatura. Forse per rispondere alle esigenze di spazi aperti, soprattutto degli acquirenti che vivono nelle grandi città.

Cosa vogliono gli italiani

Nello stesso periodo c’è stato un notevole cambiamento sul tipo di immobile richiesto. Le soluzioni indipendenti sono molto più ricercate, passando al 29,1% delle case vacanza acquistate nel 2020 dal 26,5% del 2019. La presenza o meno di un giardino o comunque di uno spazio all’aperto abitabile è diventato un fattore fondamentale per gli acquirenti, tanto da fare la differenza nell’acquisto o meno. In generale, il trilocale si riconferma la tipologia di immobile più compravenduta con un 35,2% del totale.

L’aumento di richieste per questo tipo di acquisto è sintomo di una volontà degli italiani di impiegare la liquidità risparmiata durante il lockdown su investimenti intelligenti. La casa per la villeggiatura, ad esempio, è un acquisto sicuro che può dare vantaggi negli anni. Anche ricorrendo a mutui vantaggiosi e al credito d’acquisto.

Perché questo è il momento migliore per acquistare una casa per la villeggiatura

I desideri degli italiani invece non sono cambiati. Sono fondamentali per la scelta alcuni fattori come la vicinanza alla spiaggia, disponibilità e vicinanza dei servizi. Gli acquirenti stranieri, invece, hanno altre priorità: tranquillità e privacy sono al primo posto. La loro presenza e incidenza sul mercato, a causa delle limitazioni degli spostamenti, è però inferiore. La maggior ‘sofferenza’ si è infatti registrata proprio sui mercati a maggiore componente straniera.