Sembra impossibile essere infelice sentendo la sabbia scorrere tra le dita, la brezza marina soffiare tra i capelli e i gabbiani che volano in cerchio. Così la pensava la scrittrice Irène Némirovsky, un’idea condivisa da tanti gli Italiani che quest’estate si godono la loro meritata vacanza al mare. Un buon bagno e tanto sole fanno bene sia alla salute che all’anima. Tuttavia, una preoccupazione spesso ci impensierisce: cosa fare con il nostro denaro? Come spiegheremo in questo articolo, esistono alcuni trucchi geniali per nascondere i soldi e gli oggetti di valore in spiaggia. Quest’ultimi ci permetteranno di goderci un bagno senza pensieri. Nessuno dovrà più sacrificarsi e rimanere sotto l’ombrellone a controllare, mentre gli altri se la spassano in acqua.

Trucchi geniali per nascondere i soldi e gli oggetti di valore in spiaggia

Un po’ come mettere la chiave di casa sotto lo zerbino, coprire le nostre cose con un asciugamano è probabilmente la soluzione meno sicura. Per questo motivo, è necessario applicare metodi nuovi, ai quali un eventuale malintenzionato mai arriverebbe. Probabilmente il trucco più efficace in assoluto è quello di nascondere i nostri soldi dentro la confezione di un assorbente. Per fare ciò, basta staccare appena la linguetta dell’involucro, infilare dentro le banconote e richiudere bene. Nessun ladro, soprattutto se maschio, mai si sognerebbe di rubare un assorbente.

Ecco alcune alternative per nascondere altri oggetti di valore

Per nascondere chiavi, portafogli e cellulari non troppo grandi, possiamo riutilizzare una confezione ormai vuota di crema solare. Facendo attenzione che sia ben pulito, basterà smontare la parte superiore del contenitore e infilare tutto il necessario. Questa soluzione semplice e a costo zero non solo riduce il consumo di plastica, ma nasconde efficacemente i nostri preziosi. Difatti, pur essendo in bella vista, nessuno farà caso ad un tubetto di crema solare in spiaggia.

Inoltre, se affamati dopo una lunga nuotata compriamo un sacchetto di patatine o un panino. Possiamo riutilizzare l’involucro vuoto per mettere alcuni oggetti di valore. Per evitare che qualcosa si sporchi con rimasugli di cibo, potrebbe essere necessario utilizzare una busta di plastica per protezione. Rendendo i nostri possedimenti simili a spazzatura, l’interesse di un malintenzionato scenderà sottozero.

Infine, il consiglio più efficace rimane ovviamente quello di portare meno cose di valore possibili. Se si alloggia in un hotel, meglio lasciare le chiavi alla reception. È buona norma avere con sé meno soldi possibili e telefoni solo se strettamente necessario. Godiamoci una vacanza senza pensieri, facendo sempre attenzione ad evitare i colpi di sole.