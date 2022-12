Il delizioso piatto perfetto per Natale che ci aiuta a tenere a bada il colesterolo

Se durante le feste vogliamo tenere a bada il colesterolo senza rinunciare al gusto ecco cosa dovremmo cucinare.

Il Natale è definitivamente vicino. E moltissimi di noi stanno già gustando l’arrivo di questa festa. Questa settimana, infatti, è quella dei preparativi finali. E in tanti ormai sono pronti a festeggiare come si deve. Alcuni di noi, per esempio, hanno già scelto l’outfit più adatto per celebrare in grande stile. E altri stanno attendendo che la fortuna li ricopra proprio questa domenica, seguendo con grande speranza le previsioni dell’oroscopo. Ma ci sono altre persone che, invece, potrebbero essere preoccupate per il cibo. E, in particolar modo, starebbero pensando a quali alimenti consumare per poter rimanere in salute nonostante la quantità enorme di piatti che verrà servita.

La ricetta che potrebbe darci una mano a tenere a bada il colesterolo durante queste festività in arrivo

In particolar modo, sono diverse le persone che, nell’ultimo periodo, si stanno preoccupando di capire come proteggere la propria salute. E questo soprattutto in vista delle grandi quantità di cibo che verranno servite durante i pranzi e le cene in famiglia. C’è chi, soprattutto, vorrebbe capire cosa cucinare per tenere a bada il colesterolo. Questo, infatti, è un problema molto comune. E sono in molti coloro che stanno cercando ricette gustose da servire ma al tempo stesso sane e positive per l’organismo. Fortunatamente, c’è un delizioso piatto che potremmo provare. Si tratta della Torta di Natale con datteri freschi e albicocche.

Gli ingredienti che serviranno per poter preparare un delizioso dessert amico del nostro organismo

Questo dessert potrebbe darci una mano grazie alla presenza delle fibre contenute nei datteri. Queste ultime, infatti, aiuterebbero a ridurre i livelli di colesterolo. Preparare la torta di datteri e albicocche sarà davvero semplicissimo. In primis, dovremo assicurarci di avere i seguenti ingredienti:

140 gr di farina;

170 gr di datteri;

1 uovo;

acqua;

bicarbonato;

10 gr di lievito per dolci;

160 gr di zucchero di canna scuro;

70 gr di burro;

100 gr di albicocche.

E ora vediamo come assemblare tutti questi ingredienti per dar vita a un delizioso dolce per il pranzo di Natale che sarebbe anche amico del nostro organismo.

Il delizioso piatto perfetto per Natale che ci darebbe una mano a proteggere il nostro organismo

Prima di iniziare a fare qualsiasi cosa, occupiamoci del forno e impostiamolo a 170 gradi in modalità ventilata. Ora, possiamo passare agli ingredienti. Tagliamo in piccole strisce le albicocche e mettiamole da una parte. Tagliamo poi anche i datteri a cubetti. Mettiamo in una pentola sia le albicocche che i datteri e versiamo anche burro, zucchero e bicarbonato. Accendiamo il fuoco a fiamma bassa e mescoliamo con delicatezza. Continuiamo fino a che il burro non sarà del tutto sciolto. Quando gli ingredienti daranno vita a un composto quasi schiumoso, allora spegniamo il fornello. Versiamo quest’ultimo in una teglia ricoperta di burro e farina e inforniamo per circa tre quarti d’ora.

Ed ecco pronto il delizioso piatto perfetto per Natale che ci darebbe una mano a tenere a bada il colesterolo. Ovviamente, ricordiamo che queste sono linee generali e non sostituiscono in alcun modo il parere di un medico. Perciò, consultiamo un esperto se abbiamo questo problema di salute.