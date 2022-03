Ci eravamo lasciati a metà gennaio con le quotazioni di Agatos a 0,902 euro, dopo due mesi ritroviamo il titolo esattamente allo stesso livello. In quell’occasione il titolo era alle prese con la resistenza in area 0,9112 euro, oggi ce lo ritroviamo alle prese con quella in area 0,918 euro. Praticamente, quindi, dopo oltre 2 mesi le azioni Agatos sono ancora alle prese con la stessa resistenza.

La riscossa di Agatos potrebbe essere iniziata con una forte escursione settimanale di oltre il 20% come non se ne vedevano da novembre 2020. Tuttavia bisogna essere molto prudenti. In quell’occasione, infatti, dopo il forte rialzo l’ascesa delle quotazioni è durata solo qualche settimana. Successivamente era ripreso un ribasso di circa il 30%.

Allo stato attuale, quindi, il futuro del titolo Agatos potrebbe dipendere pesantemente da quanto accadrà in prossimità di area 0,918 euro.

Una chiusura settimanale superiore a questo livello potrebbe aprire le porte a una continuazione rialzista fino in area 1 euro (III obiettivo di prezzo). In caso contrario, invece, le quotazioni potrebbero invertire al ribasso e tornare in area verso l’obiettivo più probabile in area 0,819 euro. Una chiusura settimanale, poi, inferiore a questo livello potrebbe sancire l’inizio di una nuova fase ribassista.

La valutazione del titolo Agatos

Dal punto di vista dei fondamentali qualunque sia l’indicatore utilizzato il titolo Agatos risulta essere sopravvalutato. Si salva solo il Price to Book ratio che esprime una sottovalutazione del 10% circa.

Un aspetto molto interessante del titolo è legato alle prospettive di crescita degli utili. Allo stato attuale, infatti, le attese sono per una crescita media annua per i prossimi tre anni del 100% circa, un livello molto superiore a quello dei suoi competitors.

Il titolo Agatos (MIL:AGA) ha chiuso la seduta del 24 marzo a quota 0,902 euro in ribasso dello 0,22% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale