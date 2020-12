Come alternativa saporita alla classica bruschetta con i pezzettoni di pomodoro crudo, il crostone al forno con verdure e formaggio è una creazione sfiziosa e appetitosa. In particolare, per un crostone perfetto si possono utilizzare delle fette grandi e spesse di pane casereccio. Oppure meglio ancora se si taglia a metà una baguette del giorno prima.

Ecco perché il crostone al forno con verdure e formaggio è una creazione sfiziosa e appetitosa

Nel dettaglio, si può farcire il crostone direttamente nella teglia dove è stato adagiato un foglio di carta forno. E dare poi il massimo sfogo alla propria creatività per quel che riguarda non solo la scelta, ma anche la composizione degli ingredienti.

Per esempio, un crostone farcito con il formaggio a pasta filata che è stato tagliato a dadini piccoli. E con l’aggiunta di peperoni e di melenzane grigliate. Per spolverare con il peperoncino rosso in polvere, e insaporire con un filo di olio extravergine di oliva. Per poi cuocere nel forno statico preriscaldato, e spegnere quando il formaggio sarà filante.

In particolare, sotto il grill a 180 gradi centigradi i crostoni con le verdure grigliate e con il formaggio saranno pronti da mangiare caldi in appena cinque minuti. Nella sua semplicità, il crostone al forno con verdure e formaggio sarà così in grado di deliziare il palato e di mettere tutti d’accordo a tavola.

Il crostone alla montanara e quello leggero con la caciotta e la lattuga cappuccio

Per chi invece non vuole rinunciare all’abbinamento del pane abbrustolito con le proteine della carne, allora si possono preparare dei crostoni altrettanto sfiziosi. Per esempio, quelli alla montanara con la fontina, con lo speck e con la rucola.

Oppure ancora, per chi punta sulla leggerezza, anche il crostone con la lattuga cappuccio e la caciotta. Con l’origano, un pizzico di pepe ed un filo d’olio d’oliva extravergine, il crostone sarà semplicemente gustoso, da leccarsi i baffi.