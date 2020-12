Il cotechino in crosta è una ricetta sfiziosa ed originale da proporre durante il cenone di Capodanno ed è pronto in pochi step semplici e veloci. Il segreto per avere un ottimo cotechino tenero e succulento è quello di lasciarlo sbollentare in acqua per circa 10 minuti nella sua busta senza aprirla.

L’impasto del pane può essere sostituito con la pasta sfoglia, pasta brisée o la fillo. Inoltre l’involucro di pane potrà essere realizzato in varie forme e quella con maggior effetto e senza dubbio l’intreccio come si crea sulla crostata, ma in questo caso, dovrà essere un reticolato fitto.

In questo giorno speciale, si può valutare un’alternativa al cotechino o allo zampone che nessuno conosce.

Ingredienti

un cotechino cotto

300 g di farina

30 g di lievito di birra

un uovo

80 g di burro

50 g di parmigiano grattugiato

sale

rosmarino tritato

olio EVO

La ricetta sfiziosa del cotechino in crosta pronto in pochi step

Procedimento

Iniziare con preparare l’impasto di pane unendo la farina, il lievito e acqua q.b. ed impastare fino a quando non si otterrà un impasto morbido liscio e omogeneo. Successivamente aggiungere il burro, il sale e il rosmarino tritato e impastare per qualche minuto.

Coprire l’impasto con pellicola per alimenti e lasciare in un luogo tiepido anche in forno spento con la luce accesa. Non appena l’impasto sarà raddoppiato di volume, stendere e formare le striscioline che andranno a formare un reticolato fitto, e cospargere di parmigiano grattugiato.

Nel frattempo prendere il cotechino, togliere la pelle esterna, appoggiarlo sull’impasto steso e avvolgerlo strettamente nell’involucro di pane e chiudere bene l’estremità. Spennellare la superficie dell’impasto con l’uovo sbattuto con una forchetta e riporre il cotechino in crosta su una teglia rivestita con la carta forno oppure in uno stampo da plumcake.

In entrambi i casi bisognerà lasciare che l’impasto lieviti ancora per 15 minuti per poi infornare nel ripiano centrale del forno a 180/190°C. per circa 30 minuti. Quando sarà ben cotto, lasciar riposare per almeno 10 minuti in maniera tale che la crosta di pane di ammorbidisca per tagliare delle belle fette.

Si consiglia una volta tolta la pietanza dal forno, di farla raffreddare con su un panno bagnato e strizzato.