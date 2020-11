Iniziare il pranzo con un antipasto, a casa oppure al ristorante, è per molti una consuetudine. Ed in tal caso spesso viene servita la bruschetta che al giorno d’oggi è un gustoso antipasto, ma che in realtà in passato era un piatto rustico e contadino al fine di consumare tutto il pane raffermo.

Ecco allora come preparare una bruschetta appetitosa in pochi minuti. In quanto anche per questo piatto, e per quella che sembra essere una semplice ricetta, ci sono delle regole di base che sarebbe meglio sempre rispettare.

Nel dettaglio, essendo a base di pane, per una bruschetta perfetta ed appetitosa la scelta della materia prima fa sempre la differenza. In particolare, il miglior pane per la bruschetta è sempre quello casereccio. In quanto da un lato ha la capacità di rimanere croccante, e dall’altro è in grado di assorbire al meglio, nello stesso tempo, tutti i condimenti.

Passando alla cottura del pane, la migliore bruschetta si ottiene mettendo delle fette di pane spesse sulla griglia, ma solo quando questa è ben calda. Dopodiché per dare gusto alla bruschetta basterà semplicemente strofinarla con l’aglio ed aggiungere un filo di olio extravergine di oliva. Per un pasto semplice ma gustoso ed appetitoso optando magari per l’aggiunta di pomodoro a pezzetti e di foglie di basilico.

Come cuocere e come condire la bruschetta, dalla griglia rovente al forno statico

Ma l’importante è che la bruschetta cotta e condita venga subito mangiata. Altrimenti passando troppo tempo il condimento poi penetra nella mollica ed il pane tenderà a perdere tutta la sua croccantezza.

In assenza di griglia per abbrustolire il pane si può utilizzare la piastra oppure si può scaldare utilizzando una padella antiaderente. Oppure ancora si può abbrustolire il pane su un forno statico. Ma facendo sempre attenzione che la cottura non sia eccessiva.