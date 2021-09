In attesa del consueto monitoraggio settimanale sui contagi da coronavirus, scoppia il caos quarantena a scuola. Continuano le chiusure di classi o parte di classi scolastiche che finiscono in isolamento per Covid 19. Fioccano anche le violazioni delle norme stabilite dal Garante per la Privacy, vale a dire no alla richiesta di informazioni da parte dei docenti agli studenti sul loro stato vaccinale. Oppure sullo stato di salute dei loro familiari. Vediamo cosa sta succedendo con la Redazione Attualità di ProiezionidiBorsa.

In quarantena senza regole

Il Ministero dell’Istruzione è chiamato a sensibilizzare le scuole su questo tema così delicato. Sono oltre 5.000 gli studenti in isolamento, che seguono i corsi in didattica a distanza a causa dei contagi scoperti dopo che i compagni sono già entrati in classe. Ogni regione, ogni comune e ogni istituto sta in pratica decidendo da sé se e come intervenire in caso di tamponi che risultino positivi. In alcune scuole viene messo in isolamento solo il compagno di banco, in altre tutta la classe. In alcuni istituto è stato chiuso un intero piano.

La didattica è già ingolfata

Coronavirus, è caos sulla quarantena a scuola e salta la privacy per gli studenti risultati positivi. Dovrà esprimersi ora il Comitato tecnico scientifico, che dovrà fissare i criteri per uniformare le norme a livello nazionale, come invocano presidi e parti sociali. Per il sindacato docenti CGIL serve uniformità nella gestione della quarantena: le scuole devono avere indicazioni chiare su come agire, per organizzare da subito la didattica distanza e non far perdere gli apprendimenti ai ragazzi.

Verso una riduzione dei giorni di isolamento

I genitori chiedono che si possa avviare anche una valutazione sulla riduzione dei giorni di isolamento. Soprattutto in una classe con tutti gli altri vaccinati. Su questo punto ha parlato ieri il sottosegretario alla salute Andrea Costa. Forse si potrebbe attuare una quarantena circoscritta ai soli contatti diretti di uno studente positivo. “Senza circolari da attuare siamo al collasso” denuncia Antonello Giannelli presidente dell’Associazione nazionale presidi.

Le scuole sono intanto alle prese anche con il problema della privacy legata ai vaccini. Il garante ha scritto ieri al Ministero dell’Istruzione affinché sensibilizzi le scuole. Devono essere individuate modalità che non rendano identificabili gli studenti che hanno causato un isolamento.