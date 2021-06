Mai come quest’anno gli italiani attendono l’arrivo delle meritate vacanze dopo tutti questi mesi di agonia. Qualche piccolo anticipo lo abbiamo già avuto nel ponte del 2 giugno. Ma, per evitare che tutta questa attesa e questa voglia di relax si trasformino in un disastro organizzativo, dobbiamo fare attenzione. Ecco il consiglio migliore e l’errore da non fare il primo giorno di vacanza al mare per non rovinarsi subito le meritate ferie. Suggerimenti utili i nostri Lettori che stanno già scaldando i motori.

Sveglia puntata presto

Se non siamo ragazzi pronti a una vacanza al contrario, cioè divertimento notturno e riposo diurno, ecco un punto di partenza importante. Soprattutto nel caso in cui abbiamo deciso di soggiornare in località abbastanza affollate, con spiagge libere. Puntiamo la sveglia decisamente presto. Sicuramente per due motivi:

accaparrarsi i posti migliori in spiaggia;

godere del sole più bello della giornata, assieme a quello serale.

È pur vero che siamo magari abituati a svegliarci presto tutto l’anno per andare al lavoro o portare i figli a scuola. Quindi, pensiamo di avere anche il sacrosanto diritto di dormire qualcosa in più. Ma, ricordiamoci anche che la stessa atmosfera rilassante del mare, invita a fare più riposini durante la giornata. Quindi, alla fine il computo totale delle ore di sonno, non cambierà molto.

Attenzione ma non fare una colazione troppo pesante

Se abbiamo deciso di fare il sacrificio di alzarci presto per goderci la prima parte della mattinata, attenzione a non fare l’errore che può costarci caro: una colazione pesante. Quando siamo in vacanza, ovviamente mente e fisico cercano ristoro e allentano un po’ i freni. Questo può accadere anche a tavola. Ma, se possiamo concederci licenza a pranzo e cena, cerchiamo di non farlo colazione.

Perché, fare una colazione troppo abbondante, può gravare sul resto della giornata. Caldo, sole e digestione, non vanno infatti d’accordo. Cerchiamo, invece di partire con una colazione leggera, tanto poi, dopo la classica passeggiata o nuotata mattutina, ci concediamo spesso una seconda colazione. Partire subito leggeri alla mattina, ci avvantaggerà in tutte le azioni della spiaggia.

Ecco il consiglio migliore e l’errore da non fare il primo giorno di vacanza al mare per non rovinarsi subito le meritate ferie.

