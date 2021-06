Eliminare definitivamente il problema di insetti e parassiti nocivi non è semplice. Rappresenta un grattacapo a cui bisogna pensare, per evitare che orto e giardino possano essere compromessi. Mai sottovalutare come questi minuscoli esserini possano provocare danni enormi alle nostre piante. Perché una volta ammalate e deturpate sarà più difficile farle ritornare in salute. Alcune piante possono aiutare a sconfiggere il problema, sfruttando dei procedimenti del tutto naturali e di facile realizzazione, come i decotti o i macerati.

Vediamo quali infusi e macerati naturali si possono usare per difendere l’orto ed allontanare i parassiti una volta per tutte.

Macerato di ortica

Combattere afidi e acari con un preparato alternativo completamente biologico, è possibile. Dall’ortica macerata si ricava acido formico e salicilico, che permettono di allontanare i parassiti in maniera naturale. Ma può anche essere impiegato come concime, perché contiene azoto, protegge le piante da malattie fungine. Per realizzare il preparato servirà la pianta di ortica senza radici, maneggiandola con i guanti. Si consiglia di usarne circa 1 kg, con l’aggiunta di 50 gr di ortica secca, per 10 lt di acqua e immergere il tutto in un contenitore metallico chiuso. Dopo 24 ore filtrare e conservare in un contenitore ermetico che permetterà di utilizzarlo per mesi. Se si desidera un’azione più incisiva si potrà macerare per più giorni ma poi si dovrà diluire. Poi con uno spruzzino cospargere le piante in giardino.

Macerato di felce

Semplice da realizzare, usare la felce macerata sarà conveniente. Contiene potassio ed è un vermifugo naturale, efficace anche contro le lumache. Ne servirà un kg per 10 litri d’acqua e dovrà macerare per 7 giorni. Per utilizzarla si dovrà diluire 100 grammi in un litro d’acqua.

Foglie di pomodoro

Facili da reperire per utilizzare a difesa delle piante, sono le foglie e i germogli della pianta di pomodoro. Contengono solanina e quindi sono utili a sconfiggere larve e afidi. Utilizzarne 2, 5 kg per 10 lt d’acqua e lasciare in macerazione per una settimana. Poi diluire in rapporto 1 a 10.

Decotto di equiseto

L’equiseto è una pianta diffusa in Italia, naturale antiparassitario, ricco di sostanze minerali. Per realizzare un infuso servirà 500 gr di pianta da fare bollire in 5 lt di acqua, lasciare la fiamma bassa fino ad ebollizione. Una volta freddato il decotto andrà filtrato per poi essere diluito per utilizzarlo.

