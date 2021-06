Il nostro Ufficio Studi dopo aver guardato e monitorato con attenzione il movimento di ieri, ha fatto delle attente valutazioni e la raccomandazione odierna è la seguente: potrebbe essere giunto il momento per le azioni D’Amico di iniziare una forte corsa. Capiamo il perchè e procediamo per gradi.

Già da diversi mesi, abbiamo inserito nella nostra Lista delle raccomandazioni la società che capitalizza 125 milioni di euro a Piazza Affari ed opera come compagnia di trasporto marittimo in tutto il Mondo.

D’Amico Int. Shipping (MIL:DIS) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 0,1022 in rialzo del 3,13%. Il titolo da inizio anno, ha segnato il minimo a 0,0883 ed il massimo a 0,1178.

Dove sono dirette le quotazioni? Quali sono le nostre previsioni e stime sui grafici e sui bilanci ed utili futuri?

Potrebbe essere giunto il momento per le azioni D’Amico di iniziare una forte corsa?

Siamo andati a leggere in modo sommario i bilanci degli ultimi 4 anni.

Le raccomandazioni degli altri analisti (4 giudizi) calcolano un prezzo obiettivo a 0,15 in rialzo dal precedente consenso di 0,132 per azione. Invece, il nostro giudizio è molto più ottimistico e valutiamo infatti che i prezzi attuali della società siano fortemente penalizzati in quanto i nostri calcoli sul fair value ci fanno affermare che il prezzo “giusto e quindi obiettivo” dovrebbe essere intorno a 0,32 euro per azione.

La nostra strategia di investimento e le previsioni per i prossimi 6/9 mesi

Qual è la nostra strategia di investimento e quali sono i livelli da monitorare?

Per chi possiede il titolo come da nostre pregresse indicazioni, il consiglio è di mantenere le posizioni in ottica da cassetto con stop loss a 0,0888 con primo target a 0,1296 e poi 0,16. Supporto di breve termine a 0,0951. Per chi volesse comprare il titolo, farlo eventualmente a mercato in data odierna applicando gli stessi livelli operativi.

Ribadiamo il nostro giudizio: Strong Buy Long term con target a 0,32 per azione.