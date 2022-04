Quando vogliamo preparare un dolce, solitamente puntiamo sui soliti cavalli di battaglia, come la torta di mele. Eppure, non sempre abbiamo bisogno di una preparazione così lunga per gustarci un dessert o uno snack per ogni momento della giornata.

Non solo, ma questa può anche essere l’occasione perfetta per smaltire il cioccolato avanzato delle uova di Pasqua. Unendolo a pochi altri ingredienti ci renderemo conto che in pochi minuti potremo creare un dolce indimenticabile.

Ingredienti

Cioccolato fondente 200 g;

miele millefiori 2 cucchiaini;

yogurt greco 150 g;

cocco rapè 100 g.

Il cioccolato della Pasqua sarà perfetto per questa ricetta veloce e gustosa per merende e dessert

Per prima cosa mettiamo in una ciotola il cocco e lo yogurt. Consideriamo che possiamo scegliere il gusto classico ma anche sapori come proprio il cocco o il miele. In ogni caso, il miele lo aggiungeremo noi alla ciotola, per poi mescolare insieme gli ingredienti.

Ci renderemo conto che il composto si addensa talmente tanto da formare dei grumi, ma è tutto normale. Infatti, questa consistenza ci permette di realizzare delle piccole sfere, come se fossero polpette.

Preleviamo una piccola quantità di preparato dalla ciotola e lavoriamola tra le mani sino a formare una sfera compatta. Se il composto si attacca alle mani possiamo sempre utilizzare dello zucchero a velo.

Disponiamo ogni “polpetta” su una carta da forno sino a che non avremo esaurito il preparato. Realizzando palline di piccole dimensioni di circa 12 grammi ciascuna, otterremo circa 20 deliziose sfere. A questo punto mettiamole a riposare nel freezer per circa 30 minuti prima di passare al prossimo passaggio.

Questa ricetta è ottima per sfruttare Il cioccolato della Pasqua. Quindi, facciamolo sciogliere a bagnomaria o in microonde, sinché sarà diventato liscio e senza grumi.

Adesso immergiamo ogni pallina, infilzandola con uno stuzzicadenti o una forchetta. Ogni volta, facciamola sgocciolare un po’ e sistemiamola su un foglio di carta da forno. Ora non ci resta che aspettare che i nostri bon bon al cocco si asciughino. Poi potremo staccarli delicatamente dalla carta da forno e mordere il cioccolato croccante e gustando il suo dolce ripieno.

