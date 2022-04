Nel momento in cui ci facciamo un po’ di domande, ci rendiamo conto che sono tante le cose che non sappiamo e che davamo per scontate. Per esempio, perché la colla non si attacca all’interno del tubetto?

A volte, poi, si diffondono anche dei concetti che sono, in realtà, sbagliati, ma che continuiamo a portare avanti, perché non abbiamo mai sentito niente di diverso.

Scoprire la verità a volte potrebbe sconcertare. Ad esempio, quanti di noi sanno che la mela non è effettivamente un frutto? Probabilmente pochi. Eppure, la mela appartiene ai cosiddetti “falsi frutti”.

Che cos’è un frutto?

Per quanto riguarda l’alimentazione, i frutti sono esattamente quelli che conosciamo, dalla pera al mandarino e dal mango all’avocado. In realtà, però, i frutti sono i prodotti delle piante e la scienza che li studia e ne definisce le sue parti è la botanica.

Dal punto di vista botanico, il frutto è la struttura che protegge i semi, ma che deriva unicamente dall’ovario. A volte, però, quello che noi conosciamo come frutto è, in realtà, derivato da altre parti della pianta e quindi, scientificamente parlando, non è davvero un frutto.

Tutti li abbiamo mangiati almeno una volta senza sapere la verità su questi alimenti

Cominciamo proprio dalla mela, forse considerato il falso frutto per eccellenza. In effetti, come potremmo mai immaginarci che una polpa così succosa non sia effettivamente un frutto? Eppure, in realtà, rappresenta il suo ricettacolo, che avvolge il vero e proprio frutto e cioè il torsolo.

Infatti, al suo interno sono contenuti i semi necessari per la riproduzione della pianta. Dopotutto, la sua copertura zuccherina serve anche ad attirare gli animali che favoriscono la propagazione del seme. Per questo motivo la mela è considerato un falso frutto, come anche la pera.

Alla categoria appartengono anche i fichi, dal momento che in realtà sono un’infiorescenza. C’è anche l’ananas, che in realtà è un insieme di frutti. Tutti li abbiamo mangiati almeno una volta senza sapere che non sono frutti.

Anche il melograno è un falso frutto, come anche la fragola. In questo caso ci sorprenderà sapere che i frutti sono in realtà i semini gialli che ne ricoprono la superficie. E il lampone? Il frutto rimane attaccato alla pianta, lasciando la caratteristica cavità all’interno del lampone.

