Il caso di Amici di Maria De Filippi: scopriamo gli effetti della noce moscata

Molti non sanno che consumare la noce moscata in quantità eccessive è causa di malesseri. Ma a cosa fa bene la noce moscata? E quand’è che invece fa male? Scopriamolo insieme.

Nelle ultime settimane si è sentito molto parlare della noce moscata. Questo perché sembrerebbe che, secondo voci che girano sul web, alcuni concorrenti del famoso talent di Maria De filippi abbiano usato la noce moscata in quantità eccessiva tanto da star male. Quindi ciò che andremo oggi a fare è conoscere meglio questo alimento e come agisce sul nostro corpo.

Valori nutrizionali della noce moscata

La noce moscata è un alimento che viene utilizzato molto in cucina come spezia. Su 100 grammi di prodotto si hanno:

6 g di acqua;

5,8 g di proteine;

36 g di grassi;

49 g di carboidrati;

20 g di fibre.

Presenta anche una buona quantità di vitamina A e vitamina C.

Il caso di Amici di Maria De Filippi: scopriamo gli effetti che avrebbe questa spezia

A vedere i suoi valori nutrizionali sembrerebbe essere un ottimo alimento. Salta all’occhio la quantità di fibre. Quando un alimento presenta così tante fibre, per la salute è solo un punto a favore. Questo perché le fibre ci aiutano a regolare il transito delle feci e a superare i momenti di stitichezza. Oltre a questo però avrebbe anche altri benefici.

Fa bene la noce moscata?

La noce moscata sembrerebbe utile sotto alcuni aspetti. Ad esempio, se si soffre di problemi di digestione questa potrebbe aiutarci. Oppure andrebbe a:

calmare il sistema nervoso;

placare il mal di denti;

favorire il sonno;

regolare la pressione del sangue;

ridurre le coliche;

favorire la salute delle ossa;

depurare il fegato e i reni.

Tutti questi benefici però se si assume noce moscata nelle giuste dosi. La dose massima che si può assumere è di circa 2 grammi.

Cosa succede se si assume tanta noce moscata?

Esisterebbero alcune controindicazioni di questo alimento. Nel momento in cui se ne fa un abuso, parliamo di quantità superiori agli 8 grammi, si potrebbero verificare alcuni malesseri. Tra i sintomi più comuni ci sarebbe la febbre, la nausea e il vomito. Può portare anche ad allucinazioni e ad ipereccitazioni del sistema nervoso. Questa è una cosa molto importante da sapere, in quanto bisogna considerare che è la noce moscata è un alimento facilmente reperibile e che viene utilizzato molto in cucina. Di conseguenza, quando ci si mette ai fornelli, bisognerà prestare molta attenzione alle quantità che si utilizzano.

Il caso di Amici di Maria de Filippi ha fatto molto parlare. Che sia vero o no poco importa. La cosa importante è comprendere come utilizzare al meglio questo alimento all’interno dei nostri piatti.

Come consumarla

La noce moscata può essere utilizzata all’interno di numerosi piatti, in quanto dona quel sapore in più. Viene inserita per fare in casa la besciamella, il purè di patate e si possono creare anche tantissime zuppe di legumi con l’aiuto di questa spezia. Va bene anche se viene utilizzata su verdure oppure sulla carne o pesce.