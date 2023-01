Crollano le spese mensili con questi trucchi per spendere soli 50 € a settimana contro l’aumento

In un periodo come questo in cui l’inflazione la fa da padrone con prezzi sempre più elevati, risparmiare è importantissimo. Pertanto oltre che sulle bollette è fondamentale riuscire a fare la spesa mantenendo un determinato budget. Ecco dei piccoli consigli che ci potranno far arrivare a fine mese con qualche soldo in più in tasca.

La pandemia e la conseguente crisi economica continuano a creare ingenti difficoltà alle famiglie, soprattutto a quelle monoreddito. Sbarcare il lunario e arrivare alla fine del mese sta diventando sempre più complicato. Soddisfare le esigenze, anche solo quelle primarie, pagare le bollette, l’affitto o la rata del mutuo o sostenere le spese ordinarie è davvero difficile.

Nonostante gli aiuti del governo, come l’aumento dell’assegno unico o la carta acquisti per determinate categorie, l’inflazione sta mettendo in ginocchio tantissimi lavoratori e pensionati. Nonostante il continuo aumento dei prezzi gli stipendi per molti sono rimasti uguali per questo fare la spesa diventa sempre più dispendioso. La parola d’ordine degli ultimi tempi è “risparmiare”! Ma oltre a prestare attenzione ai consumi di energia elettrica e gas è necessario evitare qualsiasi forma di spreco, a partire dalla spesa al supermercato.

Crollano le spese mensili con pochi e semplici trucchi per fare la spesa e avere il portafogli un po’ più ricco

A causa dell’aumento generale dei prezzi, i nostri soldi sembrano aver perso il loro valore. Per acquistare gli stessi beni e servizi rispetto qualche tempo fa, occorre adesso molto più denaro. Per rendersene conto, basta fare soltanto un breve giro al supermercato. Ma come fare la spesa con soltanto 50 euro alla settimana? È davvero possibile? A dire il vero, nonostante possa sembrare una sfida assai ardua, basterebbe seguire delle semplici regole per ottenere un vero e proprio risparmio.

Per prima cosa è fondamentale fare un elenco dei prodotti di cui abbiamo davvero bisogno e stilare un menù settimanale. Può essere, poi, di grande aiuto valutare le diverse offerte che ogni settimana propongono i supermercati dove siamo soliti andare. Queste talvolta sono davvero molto convenienti, soprattutto quando riguardano prodotti a lunga conservazione, come passate di pomodori, pasta, caffè o detersivi, saponi, prodotti per l’igiene. Una volta selezionate le diverse offerte, ci si potrà recare anche in diversi supermercati per acquistare i prodotti a prezzi più convenienti.

Seguiamo questi consigli per avere qualcosa in più nel portafogli a fine mese

Evitiamo di acquistare prodotti che non siano di stagione o confezionati, ma prediligiamo frutta e verdura di stagione freschi e di provenienza sicura. Acquistiamo prodotti a lunga conservazione e conserviamo beni i nostri alimenti. Confrontiamo sempre i prezzi degli articoli in base al prezzo senza farci incantare da quello più basso. Infine scriviamo su di un foglio le nostre entrate e uscite per non sforare dal nostro budget settimanale. Seguendo questi piccoli consigli crollano le spese mensili con una spesa intelligente e senza sprechi.