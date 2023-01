A gennaio questa frutta e verdura non deve mancare assolutamente nel tuo frigorifero

Lo sai perché è importante consumare la frutta e verdura di stagione? Leggi per scoprirlo e vedere cosa consumare questo mese.

Ogni mese presenta la propria frutta e verdura di stagione. Anche il mese di gennaio ne è ricco e oggi ne parleremo. Consumare la frutta di stagione viene sempre consigliato quando si inizia una dieta. Molti si domandano il perché e la risposta è molto semplice. Ciò che spinge un professionista a consigliare frutta di stagione rispetto ad altro, sono proprio le proprietà che ha. Infatti una verdura o un frutto che viene consumato nel suo mese di crescita avrà caratteristiche nutrizionali eccellenti.

Verdura di gennaio

In questo mese di gennaio le verdure che troviamo principalmente in giro sono:

barbabietola;

broccoli;

carciofo;

carote;

cavolfiore;

cavolo nero;

cicoria;

cime di rapa;

porri.

Frutta di gennaio

Per quanto riguarda la frutta abbiamo:

arancia;

cachi;

kiwi;

melagrana;

mele.

Si tratta di frutta ottima anche per eventuali spuntini.

A gennaio questa frutta e verdura non deve mancare assolutamente nella dieta

Dunque come prima cosa abbiamo fatto la lista della frutta e verdura di questo periodo. Ora potremmo concentrarci su alcune proprietà che avrebbero questi alimenti. Partiamo subito con una verdura che sicuramente è presente sulla tavola di molti, ovvero i broccoli. I broccoli sono un alimento molto consigliato, in quanto presenta tantissime caratteristiche nutrizionali davvero eccellenti. Sono un must have dell’inverno, in quanto vengono spesso utilizzati per fare la ricetta della pasta e broccoli. Un tocco di peperoncino la rende ancora più unica.

Benefici dei broccoli

I broccoli sono ricchi di vitamine, in particolar modo della vitamina A, C e B9. La vitamina B9 è l’acido folico, essenziale per il sistema nervoso. Oltre a questo è una verdura che è ricca di potassio. Il potassio è un minerale fondamentale per il nostro organismo, in quanto regola diversi processi all’interno del corpo. È un alimento molto consigliato anche nelle diete ipocaloriche, in quanto le sue calorie sono circa 34.

Benefici del mandarancio

Il mandarancio è un mix tra un arancia e un mandarino, ecco perché il suo nome. Questo perché è caratterizzato dalla presenza di una buccia molto simile a quella dell’arancia ma presenta gli spicchi del mandarino. Detto ciò, possiamo soffermarci sui suoi valori nutrizionali. Presenta, su 100 grammi, solo 57 kcal. È leggermente più calorico rispetto ai broccoli, ma parliamo di alimenti completamente diversi. Il mandarancio è famoso per la sua quantità di vitamina C. Questa è la vitamine che consente di rafforzare il sistema immunitario. Proprio per questo motivo il mandarancio rientra tra gli alimenti da consumare a gennaio.

In questi mesi è facile prendere il raffreddore, quindi fare una scorta di vitamina C potrebbe aiutare. Oltre a questo è anche consigliato per combattere l’insonnia. Conterrebbe alcune sostanze con effetto rilassante, dunque andrebbe a conciliare il sonno. È perfetto anche per periodi di particolare stress. Si può consumare semplicemente mangiandolo a spicchi oppure si possono preparare delle ottime centrifughe di frutta e verdura o semplicemente usarlo come spremuta. Dunque a gennaio questa frutta e verdura è super consigliata anche per la propria salute.