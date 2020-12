Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Forse il più famoso “pane” ripieno campano è il Casatiello.

Si tratta di un rustico (prettamente) pasquale napoletano, che si distingue dai “fratelli” per le uova incastonate sopra e sormontate da croci di pasta. Il Casatiello è farcito con un assortimento di salumi e formaggi (il mix varia da ricetta a ricetta) e cotto fino a doratura in forno.

Servito come antipasto per il pranzo di Pasqua, gli avanzi hanno un sapore sempre migliore se consumati il giorno dopo, nell’ambito della grigliata di Pasquetta.

Alcuni obietteranno la ricetta e il nome (in alcune zone si chiama tórtano, ma gli ingredienti sono diversi). In tal caso, invitiamo i lettori a inviare alla Redazione le ricette… o dei campioni di Casatiello. Per la Scienza, ovviamente!

Ingredienti per il Casatiello, buono a Pasqua e delizioso a Natale

Per l’impasto

500 g di farina;

100 g di strutto;

un cucchiaino di lievito;

sale, pepe e acqua q.b.;

100 g di parmigiano grattugiato (facoltativo).

Per il ripieno

250-500 g di salumi (in genere si usano salame napoletano e ciccioli) e caciocavallo.

Per la decorazione

5 uova intere.

Procedimento

In una ciotola, mescolare con un cucchiaio di legno gli ingredienti dell’impasto. Quindi, irrorare con abbastanza acqua per fare un impasto umido, di solito circa la metà della farina in volume. Passare dal cucchiaio alle mani per lavorare energicamente l’impasto per circa 5 minuti.

Versare l’impasto umido su una superficie ben infarinata. Con le mani ben infarinate, formare una palla liscia e adagiarla in una terrina unta. Coprire la ciotola con un canovaccio e lasciare lievitare l’impasto per almeno due ore, fino a quando non raddoppia di dimensioni. Volendo, la lievitazione può durare più a lungo. Separare un pezzetto di pasta di circa 50 g, servirà dopo.

Ci siamo quasi

Mentre la pasta lievita, tagliare a cubetti salumi e formaggio, mescolando il tutto in una ciotola. Mettere da parte finché non sarà necessario. Dopo che l’impasto è lievitato, bisognerà schiacciarlo e versarlo di nuovo su una superficie ben infarinata. Appiattire il resto dell’impasto con le mani, creando una forma rettangolare spessa circa 1 cm.

Il ripieno sarà da distribuire uniformemente su tutta la parte superiore dell’impasto.

Arrotolare il rettangolo il più strettamente possibile, ma con delicatezza.

Disporre l’impasto in uno stampo per ciambelle, avvicinare le estremità e unirle. Coprire lo stampo con un canovaccio e lasciare lievitare ancora per altre due ore circa.

Ora adagiare le uova nella parte superiore dell’anello di pasta a intervalli regolari. Prendere l’impasto che era stato messo da parte e formare dieci strisce sottili: servono per tracciare delle croci sopra le uova.

Preriscaldare il forno a 180°C. Quando il forno sarà caldo, mettere lo stampo nel forno e infornare per circa un’ora, fino a quando la parte superiore sarà bella dorata.

Sfornare, lasciare raffreddare su una griglia…e gustare tiepido( o freddo).

Il Casatiello, buono a Pasqua, delizioso a Natale e perfetto in compagnia!