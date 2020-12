Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Una Regione d’Italia, in particolare, sta risentendo dei malefici effetti di una pianta che sta cominciando a infestare tutte le sue zone verdi. Oggi spieghiamo perché bisogna fare attenzione a questa erba, molto comune, che, se toccata, può provocare la cecità. Scopriamo insieme di quale si tratta.

La panace di Mantegazza

La panace di Mantegazza (Heracleum mantegazzianum) è una specie botanica importata dal Caucaso in Europa per scopi ornamentali. Infatti, questa pianta ha un fusto abbastanza alto con dei fiorellini bianchi molto belli da vedere e, proprio per questo, può rappresentare una tentazione, soprattutto per i bambini.

Dietro alla sua apparenza innocua nasconde, invece, un alto tasso di pericolosità. Infatti, se toccata, può provocare ustione e gravi danni alla pelle. Se poi viene a contatto anche con gli occhi questi ultimi possono sviluppare delle problematiche molto gravi.

Nel caso in cui la linfa intacchi i bulbi oculari, essa può provocare una cecità momentanea o, nel peggiore dei casi, anche permanente. Per questi motivi molte Nazioni europee hanno deciso di estirparla il più possibile, arrivando quasi a eliminarla del tutto.

Nella nostra Penisola purtroppo non ci siamo riusciti. Infatti la panace di Mantegazza è particolarmente infestante in Sardegna, dove cresce rigogliosa vicino alle fonti di acqua. Semmai qualcuno toccasse questa pianta, l’ideale è subito sciacquarsi le mani, lavandole a fondo con acqua e sapone. Naturalmente si deve evitare il contatto con gli occhi.

In caso di eruzioni cutanee, o di problematiche oculari, è necessario contattare subito il 118 o recarsi in ospedale.

Oggi abbiamo spiegato perché si deve fare attenzione a questa erba molto comune che, se toccata, può provocare la cecità. In quest’altro, invece, si parla della ferula, dannosa soprattutto se ingerita dai propri animali da compagnia durante le passeggiate in campagna. Per saperne di più basta semplicemente cliccare qui.