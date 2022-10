Questo nuovo Gratta e Vinci costa solo 1 euro, ma possiamo vincerne 10.000 così

La bolletta del gas triplicata non fa dormire molte persone. Così come quella della luce aumentata che ha messo in ginocchio famiglie e negozi. Per non parlare del budget famigliare per fare una spesa settimanale economica con 50 euro.

Una cosa ormai impossibile per rispettare il budget di una famiglia di quattro persone. Tanti ricercano come guadagnare soldi extra da casa. Così come avere più entrate mensili. Cosa non facile, anche se, ovviamente, con l’ingegno, possiamo arrotondare di qualche euro.

A volte, per arrotondare stipendio e pensione non serve la lampada di Aladino. E si possono guadagnare soldi da casa, gratis e senza tanta fatica, grazie a un comodo lavoro online. C’è, invece, chi, al lavoro, preferisce integrare affidandosi alla fortuna.

Magari giocando al Lotto la data di nascita su tutte le ruote. O comprando un nuovo Gratta e Vinci 2022. Del resto, le lotterie istantanee hanno il vantaggio di farci scoprire subito se ci siamo arricchiti oppure impoveriti del costo della giocata. Perché non bisogna mai dimenticare che non si gioca gratis e che la ludopatia è una malattia sulla quale vigilare.

Chi non ha voglia e tempo di andare dal tabaccaio o in edicola a prendere il Gratta e Vinci cartaceo, gioca online. Basta il nostro telefonino per grattarne virtualmente un tagliando. Ad esempio, questo nuovo Gratta e Vinci costa solo 1 euro e ha un premio massimo di ben 10mila euro.

Si chiama simpaticamente Banana Colors e si gioca in questo modo. C’è una scimmietta che ha a disposizione ben 7 palline da lanciare. La vedremo scorrere in alto e dovremo decidere in quale punto farla cadere in una sorta di labirinto.

In base alla nostra scelta, cadrà in un recipiente colorato che corrisponde a un terzo della banana di quel colore. Ovviamente, per vincere dovremo essere bravi a far cadere la pallina per tre volte nello stesso recipiente. Se, invece, la manderemo in un buco centrale, dovremo scegliere tra tre gong che nascondono un premio extra.

Con quali probabilità di vincita? I 10.000 di premio massimo se li porta a casa 1 su 600mila giocate. Quindi, molto difficile. Invece, 1 ogni 9,52 giocate fa vincere 2 euro. In generale, una giocata ogni 7,28 è vincente con premi superiori al costo dell’euro speso.

