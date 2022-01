Un cappotto donna così non possiamo farcelo sfuggire. Bellissimo trend del 2022 che andrà molto di moda. E che oggi troviamo in sconto, dato che ci sono i saldi. I saldi non durano per sempre, quindi conviene approfittarne ora invece che mangiarsi le mani dopo. E allora il cappotto donna 2022 non è né nero né cammello, ma di questo colore e forma ed è in saldo.

Nero e cammello hanno un po’ annoiato

I due grandi classici, quelli che uno indossa sempre ed è pronto per la giornata, sono il cappotto nero e quello cammello. Capi che però hanno veramente tutti. Se poi vengono acquistati nei negozi di fast fashion, allora la probabilità di vederli in giro per le città aumenta.

Questa tipologia di capo è ormai mainstream, se prima poteva essere una novità adesso non lo è molto. A meno che non siano dei signor cappotti neri o cammello. In quel caso la situazione cambia.

Ma per il 2022 c’è un nuovo colore che sta spopolando e che va molto di moda. Un capo della collezione autunno-inverno ora in saldo. Occasione quella dei saldi che quindi non possiamo farci sfuggire.

Il cappotto donna 2022 non è né nero né cammello, ma di questo colore e forma ed è in saldo

Vediamo allora delle proposte molto interessanti dal mondo dei saldi di cappotti in linea. Partiamo con il colore. Dunque il colore è il marrone, che possiamo mettere al centro tra il nero e il cammello.

La prima proposta viene dal brand francese Sandro. Un cappotto molto interessante che presenta due lunghezze. Una più corta davanti e una più lunga dietro. Definito cappotto camicia, ha due tasche con chiusura a bottone sul davanti e una chiusura ad accappatoio. Realizzato in lana double face.

‘S Max Mara propone un cappotto lungo in lana marrone con chiusura doppio petto a bottoni. Presenta due tasche laterali, fodera interna ed è realizzato in 59% alpaca, 38% lana vergine, 3% cashmere.

Emporio Armani realizza un capo dall’eleganza disinvolta. Morbido e vellutato perché realizzato in lana beaver misto alpaca. Presenta tasche laterali a toppa e ha una cintura in vita con passanti. Ed ecco allora alcuni cappotti marroni molto interessanti che sono oggi in saldo. Qualità, tessuti caldi, design unici tutto scontato. Certo non parliamo di spendere 100 euro per un capo, però avremo a casa un capo veramente unico.

Ovviamente ci sono tanti altri modelli sul mercato, per cui la scelta sta a noi!

Approfondimento

