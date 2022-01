La torta allo yogurt è un dolce facile e veloce da preparare, necessita di pochi ingredienti ed ha un tempo di cottura abbastanza rapido. Tanto da poterla definire un dolce tipico della tradizione povera.

Un dolce che ci permette di sfruttare la bontà dello yogurt in tutte le sue forme.

Il dolce allo yogurt è una preparazione che richiama alla mente vecchi ricordi come le lunghe giornate trascorse a casa dei nonni. Dove la nonna si premurava sempre di prepararne una.

Di torte allo yogurt ne esistono tante varianti, infatti possiamo realizzarla semplice utilizzando i classici vasetti di yogurt bianco, ma possiamo anche decidere di sbizzarrirci nei gusti e utilizzare quelli alla frutta. Ottima anche la scelta dello yogurt greco, soprattutto se la nostra torta è una preparazione fredda come ad esempio una cheesecake.

Si scioglie in bocca questa soffice e umida torta allo yogurt senza uova e burro pronta in 5 minuti con un ingrediente speciale

La torta allo yogurt che vogliamo proporre oggi è una vera delizia per il palato, soffice e umida al punto giusto. Estremamente profumata e gustosa senza l’aggiunta di burro e uova nell’impasto ma sempre perfettamente morbida.

Il cuore di questa torta allo yogurt è ripieno di mele, il che la rende un dolce davvero unico e dalla consistenza perfetta. Dunque potremmo considerarla anche una gustosa variante della torta di mele. Ideale da consumare a colazione o come sana merenda.

Torta allo yogurt con le mele

Ingredienti:

250 grammi di farina 0 o 00;

120 grammi di zucchero di canna;

3 mele grandi a scelta;

150 millilitri di latte;

200 grammi di yogurt greco;

1 bustina di lievito per dolci;

Cannella o altre spezie;

Procedimento

In una ciotola aggiungere la farina, lo zucchero e lo yogurt. Aggiungere successivamente il lievito, avendo cura di setacciarlo per evitare grumi. Aggiungere le fette di mele all’impasto e mescolare dal basso verso l’alto cercando di non smontarlo. Insaporirlo con l’aggiunta di cannella o di qualsivoglia spezia. Attenzione a non lavorare eccessivamente l’impasto che va infornato subito dopo aver aggiunto il lievito. Imburrare e infarinare una teglia del diametro di 20 centimetri e versarvi all’interno il composto. Cuocere in forno già riscaldato per 50 minuti a 170 gradi. Una volta cotta la nostra torta spolverare con lo zucchero a velo e servire.

