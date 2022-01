WhatsApp è sempre pieno di sorprese e ne ha da poco lanciata un’altra: una grande novità che farà contenti molti utenti. È in arrivo una grande novità per le chat di WhatsApp e così non perderemo più nessuna conversazione. Perché sì, quando usiamo questa applicazione c’è sempre il rischio di perdere il contenuto delle chat. Soprattutto quando cambiamo telefono.

Il cambio di telefono con WhatsApp

Quando passiamo da uno smartphone vecchio ad uno nuovo, in realtà trasferire le chat su WhatsApp non è assolutamente complesso. Ma questo finché parliamo di due smartphone che hanno lo stesso sistema operativo, ad esempio Android.

Quindi ad esempio se vogliamo trasferire le chat dal nostro vecchio LG ad un nuovo Samsung, possiamo farlo con serenità perché entrambi i telefoni sono Android. Ma cosa succede quando vogliamo portare i dati da un telefono Android ad un iPhone, che ricordiamo ha un sistema operativo tutto suo: iOS.

Ecco la comunicazione tra questi due sistemi non è proprio delle migliori. Solo da poco, infatti, Apple si è aperta e ha permesso lo scambio dei dati da un vecchio telefono Android ad un nuovo iPhone. Se da una parte foto, rubrica, messaggi e applicazioni passano in modo istantaneo, le chat di WhatsApp invece no. Quelle andavano perse.

In arrivo una grande novità per le chat di WhatsApp e così non perderemo più nessuna conversazione

In precedenza spostare i dati era possibile grazie all’applicazione Move to iOS, l’applicazione ufficiale creata per questa migrazione. Applicazione che però non consentiva il passaggio delle chat di WhatsApp. E quindi si aveva tutto, tranne le conversazioni.

Adesso invece le cose stanno per cambiare. Infatti questa possibilità è stata data sull’aggiornamento di WhatsApp Beta. Questo significa che tra poco potrebbe arrivare anche sull’app ufficiale. Nel mentre la procedura è veramente semplice.

Quello che occorre fare è scaricare l’applicazione Move to iOS e seguire semplicemente i passaggi. E questi ci porteranno ad importare la cronologia delle chat da un telefono all’altro. Questa procedura è disponibile solo la prima volta che facciamo l’accesso a WhatsApp dal nuovo iPhone. Dopo non sarà più possibile. Cosa che magari cambierà nella funzione ufficiale e non in quella Beta.

WhatsApp Beta è molto utile perché chi ne è in possesso, tutti possono scaricarlo, vedrà in anteprima gli aggiornamenti e contribuirà ad aiutare gli sviluppatori. Alla fine si diventa dei veri e propri tester del prodotto.

